सीएम भजनलाल ने किसानों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, सुनिए क्या कहा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी सरकारों ने किसानों पर कभी ध्यान नहीं दिया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर : राजस्थान में सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के बहाने एक बार फिर कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया. शनिवार को दुर्गापुरा में दलहन मिशन एवं अन्य योजनाओं का शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का गरीबी से कभी नाता नहीं रहा, कांग्रेस ने कभी किसान का भला नहीं किया. कांग्रेस ने सिर्फ सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया. देश में सबसे ज्यादा समय शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने गरीबों और किसानों के बारे कभी नहीं सोचा. चुनाव से सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देने का काम किया, जबकि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की गरीबी हटाने और किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में कई बड़े काम किए.

कांग्रेस ने सहकारिता को बना दिया था भ्रष्टाचार का अड्डा: सीएम ने कहा कि कई लोग किसान को मिल रहे लाभ में गड़बड़ी कर रहे हैं. उनकी शिकायत होनी चाहिए. योजनाओं का लाभ देने के साथ ही जिलों की रैंकिंग भी की जा रही है. किसान को सही बीज, सही सलाह और सही जानकारी मिलेगी तभी उत्पादन बढ़ेगा. इसको लेकर हमारा कृषि विभाग लगातार किसानों से बातचीत कर रहा है. हर पंचायत में सहकारिता समिति के माध्यम से किसान को लाभ दिया जाएगा. कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था. किसानों के बीच भी कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, उनसे भी सावधान रहना है. हमने व्यवस्था कर दी कि किसान अब स्वयं गिरदावरी कर सकेगा.

सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर तंज (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

पढ़ें. सीएम भजनलाल बोले– राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रवासी राजस्थानियों का योगदान अहम

सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश पर सबसे अधिक समय शासन किया, लेकिन किसानों पर कभी ध्यान नहीं दिया. सिर्फ चुनाव के समय गरीबी हटाओ का नारा दिया. कांग्रेस का कभी गरीबों से वास्ता नहीं रहा. पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के साथ लूट खसोट किया. 2014 के बाद देश में गरीबी और किसानों की समस्याओं पर काम हुआ है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के जरिए गरीबी को मिटाने की दिशा में काम किया. योजनाओं के जरिए अन्नदाता की आय दोगुनी करने के लिए काम किया.

पढ़ें. सीएम बोले- 5 साल तक युवाओं के सपनों को कुचला गया, लेकिन 22 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ

प्रधानमंत्री मोदी ने ले रखी है हमारे किसानों की गारंटी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पंचायत समिति स्तर तक के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं. हमारे किसान की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले रखी है. तभी तो देशभर का किसान लगातार काम कर रहा है. खेत खलिहान तक पहुंचने वाली ठोस परियोजनाओं की आज से पीएम शुरुआत करेंगे. दलहन को लेकर कहा कि इससे किसान को सीधे तौर पर फायदा होगा. परंपरागत खेती आज के दौर में घाटे का सौदा बन रही है. आधुनिक तकनीक और बाजार से बेहतर जुड़ाव आगे बढ़ाया जा सकता है. प्रधानमंत्री मोदी के मन में हमेशा किसान की उन्नति का ख्याल रहता है. हमारे लिए गर्व की बात है कि 100 जिलों में राजस्थान के 8 जिलों को जोड़ा गया है. जिलों को किस तरीके से पानी मिल सकता है, सरकार लगातार काम कर रही है. पीएम कुसुम योजना के माध्यम से हमारा किसान ऊर्जादाता भी बन रहा है.

पढ़ें. कोटा से सीएम भजनलाल शर्मा का संदेश: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री को हमेशा देश के किसान की चिंता रही है. कई बार मौसम साथ नहीं देता और कई बार मौसम से हालत बिगड़ जाते हैं. राजस्थान के 22 जिलों को रात में बिजली देने की व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में भी किसान खेत में खड़ा होकर फसल तैयार करता है. ओलावृष्टि के चलते किसान की फसल पूरी तरह चौपट हो गई. प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की है. राजस्थान में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण जो खराबा हुआ है, उसकी भरपाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. किसान को तुरंत प्रभाव से राहत दी जाएगी.

पढ़ें. सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर हमला: 'सहकारिता को बनाया था भ्रष्टाचार का अड्डा, बहुत से रावण हैं, इन्हें खत्म करना है

पीएम ने किया शुभारंभ : PM धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया. कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ. कृषि एवं संबंधित विभागों के लगभग 450 कृषक ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम राज्य के सभी किसान समृद्धि केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, पंचायतों, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर आयोजित हुआ. PM धन-धान्य कृषि योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया गया है. प्रदेश के कई जिले बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालोर को भी इस योजना में शामिल किया गया था. योजना से देश के लगभग 1 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित हुए.

