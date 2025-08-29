ETV Bharat / state

पीएम की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी से आगबबूला भाजपा, सीएम बोले-कांग्रेस और राजद ने निर्लज्जता की सारी हदें पार की

सीएम ने पीएम की दिवंगत मां पर कांग्रेस-राजद के कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की. कहा कि देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा.

Bhajanlal Sharma, Chief Minister
भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 29, 2025

जयपुर : बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी में नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के साथ भाषा की मर्यादाएं भी लांघने लगे हैं. इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर अभद्र टिप्पणी ने नया विवाद पैदा कर दिया. देशभर में भाजपा नेता आगबबूला हैं. कांग्रेस-आरजेडी नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं. इसी कड़ी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार देर रात बयान जारी पीएम पर मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की घोर निंदा की.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस-आरजेडी ने निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत माताजी पर की अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है. इस कृत्य के लिए देश कांग्रेस-आरजेडी को कभी माफ नही करेगा. उन्होंने कहा कि मां जानकी की पावन धरती, ज्ञान की भूमि और तपोस्थली बिहार में प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी का अपमान इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताता है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडी ठगबंधन के नेताओं को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है. जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष और गरिमापूर्ण जीवन जिया, उन पुण्यात्मा के शतायु होकर देवलोकगमन के बाद उनका कांग्रेस-आरजेडी के मंच से अपमान भारत की महान परंपरा में अस्वीकार्य है.

सीएम भजनलाल शर्मा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: सत्ता के लालची लोगों ने तुष्टिकरण और स्वार्थ की राजनीति के चलते किया विभाजन: सीएम भजनलाल शर्मा - BHAJAN LAL SHARMA TARGETS CONGRESS

इनकी मति भी भ्रष्ट: मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मातृशक्ति वंदन जैसे ऐतिहासिक कानून बना रहे हैं, वहीं दो शहजादे महिलाओं के प्रति अपनी निकृष्ट मानसिकता दिखा रहे हैं. यह भारत की मातृशक्ति का घोर अपमान है. कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों पर उतारू हो जाते हैं. ये खुद भी भ्रष्ट हैं और इनकी मति भी भ्रष्ट है. बिहार के लोग समझ गए कि ये इंडी गठबंधन वोट के लिए कितना नीचे गिर सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो: बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दरभंगा जिले का बताया जा रहा है, जहां से बुधवार सुबह कांग्रेस-राजद की यात्रा शुरू हुई थी, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजद के तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरपुर रवाना हुए थे. भाजपा अब इस मुद्दे के जरिये कांग्रेस और आरजेडी को घेरने की पूरी तैयारी में है.

