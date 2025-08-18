ETV Bharat / state

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारियों को लेकर सीएम की अहम बैठक, दिए ये निर्देश - KHELO INDIA UNIVERSITY GAMES 2025

जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारियों की समीक्षा की.

सीएम ने ली समीक्षा बैठक
सीएम ने ली समीक्षा बैठक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 11:09 PM IST

जयपुर: सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने युवा मामले एवं खेल विभाग की बजट घोषणाओं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स- 2025 की कार्ययोजना को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने, खिलाड़ियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने और युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम निर्देश दिए.

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की कार्ययोजना: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है. इसमें देशभर से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. सीएम ने निर्देश दिए कि खिलाड़ियों के आवास, भोजन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं की उच्चतम स्तर की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. आयोजन को केवल राजधानी जयपुर तक सीमित न रखते हुए अन्य जिलों में कराने की संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए अधिकारियों को कहा गया.

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025
बैठक में मौजूद अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश: सीएम भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. स्थानीय निकायों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियों को आयोजन की तैयारियों में जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया गया. उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध करवाई जाएं ताकि खेलों का आयोजन किसी भी स्तर पर बाधित न हो.

युवाओं की सहभागिता पर जोर: मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि आयोजन की तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो. युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं. उन्होंने सुझाव दिया कि आयोजन के सफल संचालन के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाए. साथ ही, खेल अवसंरचना को आधुनिक बनाने और पंचायत से लेकर जिला स्तर तक खेलों का अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया.

रिक्त पदों पर भर्ती और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना: सीएम ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन होना जरूरी है. उन्होंने युवा मामले एवं खेल विभाग को खेल प्रशिक्षक सहित अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने "वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट" योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक खेल को विशेष रूप से बढ़ावा देने का ऐलान किया. इस योजना से विभिन्न खेलों में विशेषज्ञ खिलाड़ी तैयार किए जा सकेंगे. इसके लिए जिला कलक्टर्स से रिपोर्ट मंगवाने और खेल विशेषज्ञों को जिला संयोजक बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए.

