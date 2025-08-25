जयपुर: विपक्ष की ओर से लगातार लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा ने बड़े स्तर पर महामंथन शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'विकसित राजस्थान - 2047' की रूपरेखा के संकल्प के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के 25 लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले भाजपा के सांसदों, विधायकों, चुनाव में प्रत्याशियों और जिला अध्यक्षों से संवाद किया. यह संवाद दो दिन चलेगा. पहले दिन सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. इस मंथन में आने वाले पंचायतीराज और निकाय चुनावों के साथ-साथ विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने पर गंभीरता से चर्चा हुई. इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच पकड़ मजबूत करनी होगी. कांग्रेस के भ्रम को तोड़ते हुए जनता को सरकार के कामकाज से अवगत कराना होगा.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बजट में विकास की घोषणाएं हुई हैं, उनकी क्रियान्वयन जल्द से जल्द हो. किसी काम की स्वीकृति वित्त विभाग से नहीं निकली है, वह तुरंत निकले और बजट की क्रियान्वयन धरातल पर आए. नागर ने कहा कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करना है. वहीं, विपक्ष की ओर से बनाए जा रहे नेगेटिव माहौल का सामना करना है, जिसके लिए आने वाले समय में भाजपा के कार्यकर्ताओं से सामंजस्य स्थापित करना है.

मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम में मंत्री (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे मंत्री जनसुनवाई करें और आमजन की समस्याओं का निराकरण करें. पंचायती राज के चुनाव हों या नगर निकाय के चुनाव हों, उन सब में पार्टी को मजबूती के साथ जाना है और बड़ी सफलता के साथ परचम लहराना है. नागर ने कहा कि आज बैठक में सार्थक चर्चा हुई है, जिसमें तय किया गया कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहें. राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं, उनको लेकर जनता के बीच में जाएं. वहीं, विपक्ष किसी मुद्दे पर गलत आंदोलन करके नैरेटिव बनाने का काम करें, उसको रोकना है.

अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई बहाल: अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई बहाल करने का दावा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया है. उन्होंने कहा कि बिजली बहाल करना हमारी जिम्मेदारी है. सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. अधिकतर स्थानों पर बिजली बहाल कर दी गई है. हमारी एफआरटी (FRT) टीमें उन स्थानों पर काम कर रही हैं, जहां बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है या खंभे गिर गए हैं. जल्द ही बिजली की सप्लाई पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी.

विपक्ष भ्रम फैला रहा है: विधानसभा सत्र को लेकर नागर ने कहा कि सदन में मंत्री और विधायक तैयारी के साथ आएं. विपक्ष गलत तरीके से सदन के काम में बाधा उत्पन्न करता है, तो सभी सत्ता पक्ष के सदस्य वहां पर मौजूद रहें और उसका सामना करें. सदन शांतिपूर्वक चले, इस पर बैठक में चर्चा हुई. साथ ही नागर ने कहा कि विपक्ष गलत नैरेटिव सेट कर रहा है. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में साढ़े पांच लाख मीटर लगाए थे और उसका टेंडर कांग्रेस ने ही किया था. अदालत की रोक के कारण वे फाइनल नहीं कर पाए. आज विपक्ष यह भ्रम फैला रहा है कि स्मार्ट मीटर ज्यादा चल रहा है, तेज चल रहा है. नागर ने कहा कि आज की आवश्यकता है कि प्रदेश को अग्रसर ले जाना है तो हर योजना को स्मार्ट बनाना होगा. स्मार्ट तरीके से बिजली को व्यवस्थित करने पर लाभ होगा.

सरकार का इकबाल बुलंद: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि 2047 में भारत 'विकसित भारत' बने, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं, जिसमें राजस्थान सरकार भी शामिल है. मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान को तैयार करने का रोडमैप तैयार किया है और विभिन्न विकास के मार्गों को सुदृढ़ करने का काम किया है. किसानों की समृद्धि, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. शेखावाटी की प्यास बुझाने के लिए यमुना जल समझौता किया गया है. बेढम ने कहा कि भजनलाल सरकार में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं. महिला अपराध में कमी आई है, आज गुलाबी नगरी जयपुर में महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित माहौल में घूम रही हैं. यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता के बीच भजनलाल सरकार का इकबाल बुलंद हुआ है.