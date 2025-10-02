ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर हमला: 'सहकारिता को बनाया था भ्रष्टाचार का अड्डा, बहुत से रावण हैं, इन्हें खत्म करना है

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 'आज दशहरा है, इसलिए सहकारिता में भष्ट्राचार रूपी रावणों को खत्म करना है. कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके सहकारिता की फाइलों के पन्ने फाड़ दिए थे. जिस सहकारिता से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता था, उसी सहकारिता से किसानों को कर्ज के बोझ तले दबाने का काम किया, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, जिसके कारण उनके कारनामे बेनकाब होंगे, और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा.'

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'सहकार सदस्यता अभियान' का शुभारंभ किया. यह अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलेगा. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारिता सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है. राज्य में सहकारी सेक्टर को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि सहकारिता में बहुत से रावण हैं, इन्हें खत्म करना है, क्योंकि कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था. यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने और नई सहकारिता नीति के अनुरूप सहकारिता का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा.

सीएम के माइक में खराबी, जताई नाराजगी: मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कई बार माइक की खराबी के चलते उनका संबोधन समारोह में बैठे लोगों तक नहीं पहुंच पाया. कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना संबोधन दे रहे थे, उस समय बार-बार माइक की आवाज कम हो रही थी, जिसके चलते सीएम भजनलाल के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखे. इससे पहले, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे के दौरान भी इसी तरह किसानों से संवाद के दौरान माइक में खराबी आई थी, जिसके चलते बड़े अधिकारियों के साथ कई अन्य पर भी कार्रवाई हुई थी.

पैक्स स्तर पर लगेंगे शिविर: 'सहकार सदस्यता अभियान' के अंतर्गत राज्य की 8,200 से अधिक पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति) के स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान महिलाओं तथा युवाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा. साथ ही नई पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव और सदस्यता राशि प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना, भूमिविहीन पैक्स में गोदामों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई जैसे कार्य भी अभियान के तहत होंगे. इसके अतिरिक्त प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी जनसाधारण को देना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित आवेदनों की ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग के कार्य भी अभियान के अंतर्गत किए जाएंगे.

प्रभारी अधिकारी करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग: सहकारिता मंत्री गौतम दक ने बताया कि अभियान अवधि के दौरान प्रतिदिन बिना किसी अवकाश के शिविरों का आयोजन किया जाएगा. एक दिवस में न्यूनतम 155 एवं अधिकतम 769 पैक्स में शिविरों का आयोजन किया जाएगा. अभियान के दौरान अजमेर जोन में 1,443, भरतपुर जोन में 826, जोधपुर जोन में 1,436, उदयपुर जोन में 1,399, कोटा जोन में 815, बीकानेर जोन में 1,099 तथा जयपुर जोन में 1,276 पैक्स में शिविरों का आयोजन किया जाएगा. जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक पैक्स का गठन नहीं हुआ है, उनमें राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 'ग्रामीण सेवा शिविरों' के अंतर्गत अभियान से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है.

सहकारिता नेटवर्क बनेगा और अधिक व्यापक: मंत्री दक ने बताया कि अभियान के अंतर्गत सहकारी समितियों से नए सदस्य जुड़ने से राज्य का सहकारी आंदोलन और अधिक सशक्त होगा. सभी ग्राम पंचायतों में पैक्स का गठन हो जाने से राज्य में सहकारिता का नेटवर्क और अधिक व्यापक हो जाएगा. भूमिविहीन पैक्स को भूमि का आवंटन हो जाने से नए गोदामों का निर्माण संभव हो पाएगा, जिससे अन्न की बर्बादी रुकेगी, किसानों को कम दामों पर अपनी उपज बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी और गोदामों के किराए से पैक्स की आय में वृद्धि होगी. नवीन सहकारिता कानून सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने में कारगर साबित होगा. लंबित आवेदनों की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग का कार्य होने से पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल पाएगा.