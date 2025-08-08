Essay Contest 2025

राखी बंधवाकर भावुक हुए सीएम शर्मा, बोले-'आपका यह भाई बहनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध' - CM BHAJAN LAL SHARMA

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले अलग-अलग वर्ग की महिलाओं के साथ त्योहार मनाया और राखी बंधवाई.

CM Bhajan Lal Sharma
राखी बंधवाते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 8:27 PM IST

जयपुर: रक्षाबंधन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न वर्गों की महिलाओं के साथ रक्षाबंधन की पूर्व संध्या मनाई. शुक्रवार को सीएम ने पूरा दिन 'बहनों' के नाम समर्पित किया. सबसे पहले जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल परिसर में 'विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस समारोह' में शिरकत कर विशेष आवश्यकता वाली बच्चियों के साथ त्योहार मनाया. इसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न वर्गों से जुड़ी महिलाओं से राखी बंधवाई. इस मौके पर उन्होंने कहा, 'आपका यह भाई आप सभी बहनों की सुरक्षा और सम्मान के साथ-साथ हर किसी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.'

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि विशेष योग्यजन समाज के अभिन्न अंग हैं. एक समावेशी और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए उनकी समान भागीदारी आवश्यक है. राज्य सरकार दिव्यांगजनों को केंद्र में रखकर निरंतर कार्य कर रही है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की 'अंत्योदय' की परिकल्पना को साकार करने में जुटी हुई है. सीएम शर्मा ने प्रदेशवासियों से एकात्म मानववाद और नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

महिला सशक्तिकरण के प्रयास: मुख्यमंत्री निवास पर बहनों से राखी बंधवाते हुए उनसे संवाद किया और हर तकलीफ से राहत देने का आश्वासन दिया. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार योजनाओं और नवाचारों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है. हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए 'समान अवसर नीति 2025' लागू की गई है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म पर दी जाने वाली राशि 5 हजार से बढ़ाकर 6500 रुपए की गई है, जबकि दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं. विधवाओं, एकल महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन भी 1,250 रुपए प्रति माह कर दी गई है.

बहनों की मासूम ख्वाहिशें: मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चियों से नजदीक से बातचीत की. तनु ने कुरकुरे और समोसे खाने की इच्छा जताई तो पूजा ने घूमने की ख्वाहिश व्यक्त की. सीएम ने सभी की इच्छाएं पूरी करने का भरोसा दिलाया. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने दिव्यांगजनों को खीर का प्रसाद वितरित किया.

CM Bhajan Lal Sharma
कलाई पर सजाई राखियां (ETV Bharat Jaipur)

डिजिटल सहायता और पर्यावरण संदेश: मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजनों को डिजिटल हियरिंग और लर्निंग किट प्रदान की. इससे पहले उन्होंने परिसर में सिंदूर का पौधा लगाकर बालिकाओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह के बच्चों द्वारा बनाई गई हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी भी देखी.

मुख्यमंत्री निवास पर राखी उत्सव: मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर की बहनों ने सीएम शर्मा और उनकी धर्मपत्नी गीता शर्मा को रक्षासूत्र बांधा. सीएम ने कहा, 'राखी में बहनों का प्यार और आशीर्वाद होता है, जो हमें और अधिक करने की प्रेरणा देता है.' वहां मौजूद बहनों ने महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए आभार जताया और पारंपरिक लोकगीतों से उत्सव को यादगार बनाया.

पढ़ें: सीएम भजनलाल का रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा, रोडवेज बसों में दो दिन नहीं देना होगा किराया

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री संग रक्षाबंधन: सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाई, खातों में भेजे 501 रुपए

