जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि राज्य की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए, इसी लक्ष्य के तहत प्रदेश में 2 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह केवल रोशनी का कार्य नहीं, बल्कि सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है. सीएम ने निर्देश दिए कि दीपावली से पहले इस कार्य की शुरुआत की जाए, ताकि त्योहारी सीजन में प्रदेश की सड़कें और बाजार रोशनी से चमक उठें. उन्होंने कहा कि 312 नगरीय निकायों में बढ़ती आबादी और विस्तार को देखते हुए पुरानी व कमजोर लाइटों को हटाकर आधुनिक LED लाइटें लगाई जाएंगी. इससे ऊर्जा की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और नागरिकों को रात के समय सुरक्षित माहौल मिलेगा.

शहर चलो अभियान और हेल्पलाइन की शुरुआत: स्वायत्त शासन विभाग ने "शहर चलो अभियान" के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नई स्ट्रीट लाइट लगाने और बंद पड़ी लाइटों को चालू करने का कार्य शुरू करने की तैयारी की है. साथ ही स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सड़क से जुड़ी शिकायतों और सुझावों के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 भी जारी किया गया है.

किसानों के लिए 43.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति: किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 12 कृषि उपज मंडी समितियों में विकास कार्यों के लिए 43 करोड़ 87 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं. इस राशि से सोजत सिटी, चौहटन, डीडवाना, जैतारण, बड़ी सादड़ी, डग, अजमेर (फल-सब्जी), बालोतरा, केशोरायपाटन, हिण्डौन सिटी, भगत की कोठी और अजमेर (अनाज) मंडी समितियों में विद्युत कार्य, यार्ड और संपर्क सड़कों का विकास किया जाएगा. यह खर्च अगले तीन वर्षों में मंडी विकास निधि से किया जाएगा.

अन्य मंडियों को भी मिलेगी 25.95 करोड़ की राशि: मुख्यमंत्री ने झालरापाटन, जालोर, सीकर, बीकानेर (अनाज), जयपुर (अनाज), मुहाना, जयपुर (फल-सब्जी), पूगल रोड (अनाज), बीकानेर और मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर) मंडी समितियों के लिए भी 25 करोड़ 95 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. इस राशि से मंडियों में विद्युत से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ यार्ड और संपर्क सड़कों का निर्माण होगा.

आधुनिक और सुरक्षित राजस्थान की ओर कदम: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये निर्णय सिर्फ विकास कार्य नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि LED स्ट्रीट लाइट और मंडियों के विकास कार्यों से नागरिकों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

