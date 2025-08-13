ETV Bharat / state

श्रीखंड और तीर्थन घाटी में फटा बादल, बाढ़ में 4 कॉटेज और 4 गाड़ियां बही, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट - KULLU CLOUDBURST

कुल्लू जिले के श्रीखंड और तीर्थन घाटी की पहाड़ी पर बादल फटने से नदी-नालों में बाढ़ आ गई है.

हिमाचल के कुल्लू जिले में फटा बादल
हिमाचल के कुल्लू जिले में फटा बादल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 8:00 PM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल निरमंड के श्रीखंड की पहाड़ी में शाम के समय जहां बादल फटा तो वही उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी के बठाहड की पहाड़ी पर भी बादल फटा है. ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी लोगों को नदी नालों से दूर रहने के बारे में निर्देश जारी किए हैं. वहीं, फिलहाल बादल फटने की घटना से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है.

मिली जानकारी के अनुसार पहला मामला निरमंड उपमंडल का है, जहां श्रीखंड की पहाड़ी में शाम के समय अचानक बादल फट गया. बादल फटने से कुरपन खड्ड का बहाव काफी तेज हो गया. ऐसे में प्रशासन के द्वारा तुरंत बागीपुल बाजार को खाली करवाया गया. वहीं, खड्ड के किनारे पानी के चलते नुकसान हुआ है.

श्रीखंड और तीर्थन घाटी में फटा बादल (ETV Bharat)

दूसरा बादल फटने की तीर्थन घाटी से सामने आई है. जहां पर शाम के समय बादल फट गया. बादल फटने के चलते तीर्थन नदी में बाढ़ आ गई, जिसके चलते नदी किनारे बनाए गए चार कॉटेज को नुकसान हुआ है. इसके अलावा चार गाड़ियां भी पानी में बह गई है. सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके की ओर रवाना हो गई है.

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया, "कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल और तीर्थन घाटी में बादल फटा है. प्रशासन की टीम मौके की और रवाना हो गई है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है. इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कॉटेज और गाड़ियां पानी में बह गए हैं".

कुल्लू डीसी ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया गया है किया है कि आगामी दो दिनों तक घाटी में येलो अलर्ट किया गया है. ऐसे भी लोग नदी नालों का रुख बिल्कुल भी ना करें.

