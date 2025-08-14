किन्नौर: जिला के पूह खंड के तहत होजो नाला में बुधवार शाम करीबन 7 बजे के आसपास बादल फटने के कारण बाढ़ आ गई. इस दौरान सीमांत क्षेत्र ऋषि डोगरी के लिए ITBP की ओर से बनाई जा रही सड़क को भी भारी क्षति पहुंची है. पूह गांव के पंचायत प्रतिनिधि और अन्य लोगों ने होजो नाले में सड़क निर्माण का काम करने वाले मजदूरों को मौके से बाहर निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की.

होजो नाले में आई बाढ़ में आई बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ है. वहीं, बाढ़ के बाद सेना ने ड्रोन की मदद से नुकसान का जायजा लिया. बता दें कि जिला किन्नौर में इस वर्ष बारिश के कारण करोड़ो का नुकसान हुआ है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किन्नौर के अनुसार बारिश के पहले दौर में किन्नौर को तकरीबन 13 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं, दूसरे दौर में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. फिलहाल प्रशासन ने बारिश और बाढ़ के दौरान पर्यटकों व स्थानीय लोगों से बेवजह सफर न करने का आग्रह किया है, ताकि किसी के जान माल का नुकसान न हो जिला किन्नौर में आज भी सुबह से मौसम खराब बना हुआ है.

रामपुर में फटा बादल

वहीं, बुधवार को शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के पंद्राबीश क्षेत्र की ग्राम पंचायत फांचा के नंती में बादल फटने की घटना सामने आई है. बादल फटने से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई थी. शिमला जिला के रामपुर उपमंड के गानवी खड्ड में बाढ़ आने से गानवी में दो पुल बह गए. वहीं, बाढ़ के साथ आए मलबे से गानवी पुलिस चौकी दफन हो गई. गानवी बस स्टॉप और साथ की दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई. गानवी गांव को जोड़ने वाला पुल और कूट एवं क्याव पंचायत को जोड़ने वाले दोनों पुलों के बह जाने लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है.

एसडीएम हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बताया, "इस आपदा की सूचना मिलते ही ग्रीनको कंपनी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के बीच सामुदायिक संचार चैनल को सक्रिय मोड पर डाल दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचनाएं साझा की जा सके. इससे राहत और बचाव दलों को समय पर मौके पर पहुंचने और आवश्यक कार्रवाई करने में आसानी होगी".

