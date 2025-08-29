किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के लिप्पा गांव के एक नाले में आज सुबह करीब 5 बजे बादल फटने से नाले में भयंकर बाढ़ आ गई. इस बाढ़ में नाले के आसपास सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है. बाढ़ का पानी बागवानों के सेब से लदे पेड़ों सहित खेतों को भी अपने साथ बहा ले गया. वहीं, बादल फटने से आई बाढ़ से लोगों में खौफ का माहौल है.

लिप्पा के स्थानीय लोगों ने बताया, "अभी भी नाले के ऊपरी तरफ बादल फटने की आवाजें आ रही हैं. लिप्पा नाले के दोनों ओर बादल फटने से सेब के बगीचे व लोगों के अन्य संपति को भारी नुकसान हुआ है. फिलहाल प्रशासन द्वारा लोगों को नाले और पहाड़ों की ओर न जाने का आग्रह किया गया है.".

ग्रामीणों ने बताया कि लिप्पा नाले और गांव के एक और हिस्से में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है. बाढ़ के साथ आए मलबे में दो मजदूर दबे गए. लेकिन एक-दूसरे की मदद से दोनों मजदूर खुद मलबे से बाहर निकल आए और गांव की तरफ वापस लौटे, जिसके बाद लोगों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सालय भेजा. फिलहाल दोनों मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे है.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसती आफत और बादल फटने से पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात है. मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर सहित कई जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड से स्थिति बदतर हो चुकी है. प्रदेश के नदी-नाले उफान पर हैं. बांध लबालब हो चुके हैं. सड़क से लेकर घरों तक को भारी नुकसान हुआ है. अब तक मानसून सीजन में कई लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, कई लोग बेघर हो चुके हैं. सरकार और प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

ये भी पढ़ें: "भरमौर में फंसे हजारों लोग, खाने-पीने की नहीं है व्यवस्था, सरकार नहीं कर रही कोई मदद"