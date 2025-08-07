शिमला: हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है. पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. इसी बीच शिमला जिले में बुधवार रात एक बार फिर मौसम ने कहर बरपाया. रात करीब 10:15 बजे रामपुर उपमंडल के दरशाल क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई. फ्लैश फ्लड के कारण तकलेच बाजार में भारी अफरातफरी मच गई. इस दौरान नोगली नाले में अचानक बाढ़ आ गई और भारी मलबा भी इसके साथ नीचे की ओर आया. फ्लैश फ्लड के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

पानी का तेज बहाव नीचे इलाकों की ओर बढ़ा, जिसके चलते अफरा-तफरी मच गई और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर चले गए.हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है. वहीं, राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से आम जीवन अस्त व्यस्त है. मौसम विभाग की मानें तो 10 अगस्त तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.

रामपुर में फटा बादल (ETV Bharat)

8 अगस्त से फिर खराब हो सकता है मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया, "वीरवार को मंडी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. 8 अगस्त से मौसम के फिर से खराब होने की संभावना है. 8-9 अगस्त को ऊना, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा जिला शिमला, सोलन और सिरमौर में विजिबिलिटी कम रहने का अनुमान है. खराब मौसम के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है".

सतलुज का बढ़ा जलस्तर

वहीं, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते सतलुज नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. इसका सीधा प्रभाव बिलासपुर जिले में स्थित कोल-डैम पर पड़ा है, जहां बीते 24 घंटों के भीतर तीसरी बार पानी छोड़ना पड़ा है. कोल-डैम प्रबंधन ने गुरुवार सुबह 7:30 बजे पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया था. इससे निचले इलाकों में सतलुज नदी का जलस्तर 4 से 5 मीटर तक बढ़ने की संभावना जताई गई है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के निचले क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है. बुधवार को भी दो बार सुबह और शाम कोल-डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया था, जिससे सतलुज किनारे बसे क्षेत्रों में खतरे की स्थिति बनी रही. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है.

पौंग बांध से भी छोड़ा गया पानी

वहीं, ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण जिला कांगड़ा के पौंग बांध का जल स्तर आज वीरवार को 1374.95 फीट पंहुच गया है, पिछले कल बुधवार को जलस्तर 1372.05 फीट पहुंच गया था. इसके चलते शाम 5 बजे बांध से पानी छोड़ा गया था. बीबीएमबी प्रशासन ने पौंग से टरबाइन और स्पिलवे से 22,646 क्यूसिक पानी छोड़ा था, जब कि आज वीरवार सुबह छह बजे 40 हजार क्यूसिक पानी छोड़ा गया है.

एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने बताया की 'बुधवार को पानी छोड़ने से पहले ही दिनभर क्षेत्र में प्रशासन मुस्तैद रहा और अभी भी डटा हुआ है, लोगों को सतर्क रहने के साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम के अलावा बीबीएमबी प्रशासन भी गाड़ी के जरिए अनाउंसमेंट कर रहा है.'

