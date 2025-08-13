लाहौल स्पीति: जिला के विभिन्न इलाकों में बीती शाम के समय नालों में बाढ़ आने से पुलों को नुकसान हुआ हैं. वही, कई जगह लोगों के खेतों में भी मलबा घुस गया है. प्रशासन की टीम भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है.

वहीं, बाढ़ से हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल में मयाड़ घाटी के करपट,चांगुट उड़गोस और तिंगरेट गांव के नालों में भारी बाढ़ आ गई. बाढ़ में तीन पुल बह गए. एसडीएम कार्यालय उदयपुर से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम लगभग 7:00 बजे गुडहर नाला, करपट नाला, चांगुट नाला, उदगोस नाला और टिंगरेट नाला में बादल फटने की घटना पेश आई, जिस कारण करपट नाला, चांगुट नाला और उदगोस नाले पर बने तीन पुल बह गए. इसके अलावा मयाड़ नाले पर बना चौथा प्रमुख पुल पानी में डूब गया है.

बंद हुए लिंक रोड

वहीं, बुधवार सुबह आपदा प्रबंधन को स्पीति के काजा से मिली जानकारी के अनुसार उपमंडल स्पीति में ताम्पा डोगरी, थांगमोचे और लिंगटी रामा की सड़कों पर बाढ़ आ गई है, जिस कारण ये सभी लिंक रोड बंद हो गए हैं और अब सड़क बहाली कार्य जारी है. वहीं, बीआरओ के अनुसार उपमंडल स्पीति के माने गांव के पास बीती रात भूस्खलन हुआ, जिसके कारण काजा मनाली एनएच-505 सड़क बंद है और बहाली के लिए मशीनरी लगी हुई है.

नहीं हुआ किसी तरह का जानी नुकसान

लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि 'मयाड़ घाटी के धोधंल,करपट, चंगुट एवं उड़गोस नाले में बादल फटने के उपरांत बाढ़ की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है. फिलहाल किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं हैं. लोगों से हमारी बात हुई है. सभी गांव वासी सुरक्षित स्थानों में हैं. चंगुट एवं उड़गोस पुल के बह जाने की सूचना मिली है. प्रशासन एवं विभागों को सुबह मौके पर जाने एवं स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं.'

