जलकुंभी से बनेगा कपड़ा, भिलाई IIT ने शुरु की तैयारी, टमाटर से कोयला बनाने की भी तैयारी

आईआईटी भिलाई अब जलकुंभी के रेशों से कपड़ा बनाने की दिशा में काम करेगा.इसके लिए तैयारियां शुरु हो चुकी हैं.

जलकुंभी से बनेगा कपड़ा, भिलाई IIT ने शुरु की तैयारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 5:02 PM IST

3 Min Read
दुर्ग : जलकुंभी को आम तौर पर नदियों और तालाबों के लिए अभिशाप माना जाता है.क्योंकि जलकुंभी के कारण नदियों और तालाबों के किनारे गंदगी से भरने लगते हैं. इनमें फंसकर कई बार लोगों की जान पर भी बन आई है.लेकिन भिलाई आईआईटी अनुपयोगी जलकुंभी से अनोखा प्रयोग करने जा रहा है.जिसके तहत जलकुंभी से कपड़ा,बायोचार और वेस्ट टू हेल्थ के तहत उत्पाद बनाए जाएंगे. ये अनोखी पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है. बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देने की क्षमता रखती है.

जलकुंभी के उपयोग को लेकर हुई चर्चा : दुर्ग में ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव और आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर की उपस्थिति में हुई बैठक में इस परियोजना पर विस्तृत चर्चा की गई. आईआईटी के प्रोफेसर समरेंद्र घोष ने बताया कि भिलाई आईआईटी ने जलकुंभी से तीन प्रमुख उत्पाद बनाने पर काम शुरू किया है. इनमें पहला जलकुंभी के रेशों से फाइबर तैयार कर कपड़ा बनाना, दूसरा जलकुंभी से बायो चार बनाना, और तीसरा वेस्ट टू हेल्थ मैनेजमेंट के तहत इसका उपयोग करना शामिल है.

जलकुंभी से बनेगा कपड़ा, भिलाई IIT ने शुरु की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आईआईटी भिलाई में जलकुंभी के रेशों को फाइबर में बदलने की मशीन लग चुकी है और प्रयोगात्मक स्तर पर उत्पादन शुरू हो चुका है.इस फाइबर से तैयार धागे को स्थानीय बुनकरों के माध्यम से कपड़े तैयार की जाएगी. साथ ही बायो चार को खेतों में मिलाने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी और तालाबों में डालने पर यह प्राकृतिक वॉटर फिल्टर का काम करेगा- समरेंद्र घोष, आईआईटी भिलाई

वहीं इस अनोखी योजना को लेकर ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की उस योजना का हिस्सा बन गया है जिसके तहत जलकुंभी से कपड़ा बनाने की पहल शुरू की गई है.

भिलाई IIT ने शुरु की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस परियोजना की नोडल एजेंसी आईआईटी भिलाई होगी.इसके लिए दुर्ग जिले के चंद्रखुरी स्थित रीपा सेंटर में कपड़ा निर्माण प्लांट स्थापित किया जाएगा.दुर्ग में शीघ्र ही आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी- गजेंद्र यादव, ग्रामोद्योग मंत्री

इस दौरान गजेंद्र यादव ने कहा कि धमधा के रीपा सेंटर को भी सरकार पीपीपी मॉडल के तौर पर संचालित करेगी. जिसके तहत जब टमाटर का बाजार में रेट नहीं मिलेगा तब उस टमाटर को आधुनिक तरीके से सुखाकर टमाटर प्रसंस्करण यूनिट में कोयला बनाया जाएगा.इसके बाद जितने भी संस्थाएं मध्यान्ह भोजन का काम करती हैं,उन्हें ये दिए जाएंगे.ताकि पर्यावरण का प्रदूषण ना हो. इस अभिनव परियोजना से ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

IIT BHILAIMAKE COAL FROM TOMATOESजलकुंभीआईआईटी भिलाईCLOTH MADE FROM WATER HYACINTH

