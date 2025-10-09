ETV Bharat / state

जलकुंभी से बनेगा कपड़ा, भिलाई IIT ने शुरु की तैयारी, टमाटर से कोयला बनाने की भी तैयारी

दुर्ग : जलकुंभी को आम तौर पर नदियों और तालाबों के लिए अभिशाप माना जाता है.क्योंकि जलकुंभी के कारण नदियों और तालाबों के किनारे गंदगी से भरने लगते हैं. इनमें फंसकर कई बार लोगों की जान पर भी बन आई है.लेकिन भिलाई आईआईटी अनुपयोगी जलकुंभी से अनोखा प्रयोग करने जा रहा है.जिसके तहत जलकुंभी से कपड़ा,बायोचार और वेस्ट टू हेल्थ के तहत उत्पाद बनाए जाएंगे. ये अनोखी पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है. बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देने की क्षमता रखती है.





जलकुंभी के उपयोग को लेकर हुई चर्चा : दुर्ग में ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव और आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर की उपस्थिति में हुई बैठक में इस परियोजना पर विस्तृत चर्चा की गई. आईआईटी के प्रोफेसर समरेंद्र घोष ने बताया कि भिलाई आईआईटी ने जलकुंभी से तीन प्रमुख उत्पाद बनाने पर काम शुरू किया है. इनमें पहला जलकुंभी के रेशों से फाइबर तैयार कर कपड़ा बनाना, दूसरा जलकुंभी से बायो चार बनाना, और तीसरा वेस्ट टू हेल्थ मैनेजमेंट के तहत इसका उपयोग करना शामिल है.

जलकुंभी से बनेगा कपड़ा, भिलाई IIT ने शुरु की तैयारी