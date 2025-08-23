ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर! पिछले 6 साल से बंद पड़ा विद्युत शवदाह गृह होगा चालू - ELECTRIC CREMATORIUM

जामताड़ा में पिछले छह वर्षों से बंद पड़ा शवदाह गृह पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है.

शवदाह गृह (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 23, 2025 at 11:30 AM IST

जामताड़ा: जामताड़ा में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. यहां करोड़ों की लागत से बना विद्युत शवदाह गृह की खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है. उपायुक्त ने निरीक्षण कर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया गया है. फिलहाल साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया गया है.

जानकारी देते डीसी व चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष (ETV BHARAT)

दरअसल, जामताड़ा अजय नदी सतसाल घाट पर करोड़ों की लागत से नगर विकास विभाग जुडको द्वारा विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया गया था, लेकिन छह साल बीत जाने के बाद भी चालू नहीं हो पाया. जिसके कारण शवों के दाह संस्कार करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को उठाया और खबर को प्रमुखता से चलाया. इस खबर के प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है.

उपायुक्त ने खुद किया निरीक्षण

खबर प्रकाशित होने के बाद उपायुक्त रवि आनंद ने संबंधित विभाग के पदाधिकारी के साथ स्वयं स्थल का निरीक्षण कर शवदाह गृह का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि इस विद्युत शवदाह गृह की सफाई कर इसे तुरंत चालू किया जाए.

क्या कहते हैं उपायुक्त

इस मामले को लेकर उपायुक्त रवि आनंद ने बताया कि 6 साल से जो विद्युत शवदाह गृह चालू नहीं हो पाया था, खबर मिलने के बाद उन्होंने पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है और शीघ्र चालू करने का आदेश दिया है. उपायुक्त ने बताया कि साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है. शीघ्र ही इसे चालू कर दिया जाएगा.

इधर, जामताड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने उपायुक्त एवं ईटीवी भारत का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि अब विद्युत शवदाह गृह चालू हो जाने से जामताड़ा और आसपास के लोगों को अपने परिजनों के शव का अंतिम संस्कार करने में परेशानी नहीं होगी. लकड़ी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण जो लोगों को समस्या से जूझना पड़ता था, अब इससे मुक्ति मिलेगी. बता दें कि पिछले 6 वर्षों से करोड़ों की लागत से बनकर तैयार विद्युत शवदाह गृह बंद पड़ा हुआ था. लेकिन अब प्रशासन द्वारा इस पर पहल करने से इसके शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

