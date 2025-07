ETV Bharat / state

बाबू परिजनों के साथ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 29, 2025 at 8:18 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 8:27 AM IST 2 Min Read

फिरोजाबाद: बीते गुरुवार को लापता हुए उद्यान विभाग के लिपिक को पुलिस ने उत्तराखंड से बरामद कर लिया है. बाबू का फोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिसके बाद पत्नी ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. बाबू ने एक पत्र भी छोड़ा था, जिसमें विभाग के ही कुछ अफसरों पर भृष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. बाबू को फिलहाल उनके परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पत्र के बाबत बाबू से पुछताछ की जाएगी. पुलिस के मुताबिक रामगढ थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर मेघपुर निवासी अनिल कुमार उद्यान विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात हैं. गुरुवार की रात करीब दो बजे अनिल कुमार लापता हो गए थे. घर के बाहर वाले रूम में टेबल पर एक साढ़े तीन पन्नों का नोट भी छोड़ा था. इसमें आरोप लगाया था कि उनसे ज्यादा काम लिया जाता है, जिससे वह ठीक तरीके से सो भी नहीं पाते हैं. इसके अलावा उन पर कोल्डस्टोरेज स्वामियों से वसूली का दवाब बनाया जाता है. इस मामले में अनिल की पत्नी गुड्डी देवी की तरफ से रामगढ थाने में गुमशुदगी दर्ज करायी गई थी. लापता होने के बाद अनिल कुमार का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था. इंस्पेक्टर रामगढ संजीव दुवे ने बताया कि बाबू की बरामदगी के लिए एसएसपी के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया था. अनिल कुमार की मोबाइल लोकेशन उत्तराखंड में मिली थी. इसके बाद बाबू की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम उत्तराखंड रवाना की गई. अनिल को ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से सकुशल बरामद कर लिया गया. पत्र की बाबत पूछताछ की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक अनिल ने पूछताछ में बताया कि वह खुद ही घूमने के उद्देश्य से उत्तराखंड चले गए थे. मोबाइल में नेटवर्क की समस्या के कारण उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था. बाबू की बरामदगी के बाद परिजन पुलिस और उद्यान विभाग के अफसरों ने राहत की सांस ली है. इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह का कहना है कि बाबू अनिल के खिलाफ कुछ शिकायतें थीं, इसलिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था. जबाब देने से बचने के लिए उन्होंने विभागीय अफसरों पर झूठे आरोप लगाए हैं.

