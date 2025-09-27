ETV Bharat / state

सहारनपुर में मौलवी ने नाबालिग लड़की के साथ किया रेप; छह महीने से प्रेग्नेंट, FIR दर्ज होते ही आरोपी फरार

मदरसे में पढ़ने जाती थी 14 साल की छात्रा: एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि थाना सदर बाजार इलाके में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा पास के मदरसे में पढ़ने जाती है. छात्रा ने पुलिस को बताया कि मदरसे के मौलवी ने करीब सात महीने पहले उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था. इसके बाद मौलवी उसे अक्सर मदरसे में जबरन रोक लेता था और उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था.

सहारनपुर: सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके में मदरसे के मौलवी पर नाबालिग छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. 14 साल की लड़की छह महीने से प्रेग्नेंट है. थाने में शिकायत के बाद आरोपी मौलवी फरार हो गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलवी की तलाश शुरू कर दी है.

पेट में दर्द और उल्टी से प्रेग्नेंसी का खुलासा: छात्रा ने पुलिस को बताया कि मौलवी किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था. दो दिन पहले उसने मां से पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की. परिवार के लोग जब उसे डॉक्टर के पास ले गए, तो जांच में पता चला की वह छह महीने से प्रेग्नेंट है. परिजनों को छात्रा ने बताया कि मौलवी पिछले कई महीनों से उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था.

थाना सदर बाजार में FIR दर्ज: एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि परिजनों ने थाना सदर बाजार में अपनी शिकायत दर्ज कराई. तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पुलिस ने आरोपी मौलवी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. थानाध्यक्ष कपिल देव का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट को केस डायरी में शामिल कर लिया गया है.

मामला दर्ज होते ही आरोपी मौलवी हुआ फरार: आरोपी मौलवी की तलाश में छापेमारी जारी है. जल्द ही आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि छात्रा को महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां उसका इलाज चल रहा है.

