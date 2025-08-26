ETV Bharat / state

स्वच्छता सर्वेक्षण; कानपुर के 110 वार्ड बनेंगे माॅडल, 50 लाख की आबादी को मिलेगी राहत - MODEL WARD IN KANPUR

कानपुर : मेयर प्रमिला पांडेय ने कुछ दिनों पहले आगामी वर्ष में कानपुर नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचाने की बात कही थी. इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे. इसी दिशा में कवायद करते हुए नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने शहर के सभी 110 वार्डों को मॉडल वार्ड बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. नगर आयुक्त का दावा है कि जल्द ही नगर क्षेत्र की गलियों का नजारा बदला नजर आएगा.



ऐसे बनाएंगे मॉडल वार्ड : नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि मॉडल वार्ड बनाने के लिए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की मॉनीटरिंग बढ़ा दी गई है. सभी लोगों को अब घरों से कूड़ा सड़क पर न फेंककर सफाईकर्मी या संबंधित कंपनी के कर्मचारियों को देना होगा. इसी तरह अफसरों व कर्मचारियों की वार्डवार ड्यूटी लगाई गई है. अफसर व कर्मचारी सुबह मोहल्लों में जाकर मलबे के ढेर समेत सड़क पर फैले सामान हटवा रहे हैं. मोहल्लों के खुले मैनहोल, नाला-नाली की सफाई कराई जा रही है. स्ट्रीट लाइटें ठीक कराई जा रहे हैं. नगर निगम के अफसर व कर्मचारी आमजन से वार्डों की समस्याएं भी पूछ रहे हैं.

रोजाना निरीक्षण, सफाईकर्मियों की ऑनलाइन लगेगी उपस्थिति : नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शहर के सभी 110 वार्डों में टीम बनाकर काम हो रहा है. मेरे द्वारा खुद हर वार्ड का रोजाना सुबह के समय दो से तीन घंटों तक निरीक्षण किया जा रहा है. सफाईकर्मियों, सुपरवाइजर, अपर नगर आयुक्त तक के अफसरों की उपस्थिति देखी जा रही है. कोशिश है कि शहर के सभी 110 वार्डों को हम मॉडल वार्ड के रूप में तैयार कर दें.





