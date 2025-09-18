ETV Bharat / state

24 घंटे में बदली टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर, लोगों ने मिलकर किया गर्भ गृह को आपदा मुक्त

आपदा के बाद मलबे से पटा देहरादून का टपकेश्वर महादेवी मंदिर की 24 घंटे के भीतर तस्वीर बदल गई.

Tapkeshwar Mahadev Temple
24 घंटे में बदली टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 18, 2025 at 5:49 PM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. क्योंकि इस भारी बारिश की वजह से प्रदेश के तमाम हिस्सों में आपदा के हालात बने हुए हैं. इसी क्रम में बीते 15 सितंबर देर रात हुई भारी बारिश ने देहरादून में बड़ी तबाही मचाई है. क्योंकि, इस भारी बारिश के कारण सहस्त्रधारा, मालदेवता, प्रेमनगर, टपकेश्वर मंदिर समेत तमाम क्षेत्रों में आपदा की स्थिति बनी हुई है. टपकेश्वर महादेव मंदिर भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन मात्र एक दिन में तमाम समूहों और जनता ने मिलकर मंदिर की तस्वीर बदल दी है.

दरअसल, भारी बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर के समीप बह रही तमसा नदी का जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया था कि बरसाती पानी मलबा समेत मंदिर के गर्भ गृह में भी चला गया था. साथ ही टपकेश्वर मंदिर के आसपास मौजूद मंदिर का परिसर भी क्षतिग्रत हो गया. टपकेश्वर मंदिर में आई आपदा इतनी भयानक थी कि मंदिर परिसर से लेकर गर्भ गृह के अंदर तक मलबा भर गया. जिसके कारण करीब दो फीट तक रेत गर्भगृह में भर गई. इस स्थिति को देखकर लग रहा था कि टपकेश्वर मंदिर की तस्वीर बदलने में कई दिन लग सकते हैं.

Tapkeshwar Mahadev Temple
कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर की मंदिर की सफाई. (PHOTO- ETV Bharat)

जबकि मंगलवार को आपदा आने के बाद और तमसा नदी का जलस्तर कम होने के बाद बजरंग दल, आम जनता, मंदिर के सेवक समेत तमाम संगठनों ने मिलकर मंदिर परिसर की तस्वीर बदल दी है. साथ ही टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा प्रक्रिया भी सुचारू हो गई है. इसके साथ ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

Tapkeshwar Mahadev Temple
24 घंटे के भीतर मंदिर से मलबा किया साफ. (PHOTO- ETV Bharat)

मंदिर परिसर में सफाई कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि आपदा के बाद ही मंदिर परिसर को साफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. परिसर को साफ करने के लिए तमाम संगठन आगे आए, जिसका नतीजा रहा कि एक दिन में ही मंदिर परिसर में साफ सफाई कर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया.

Tapkeshwar Mahadev Temple
16 सितंबर को आई आपदा के बाद की तस्वीरें (PHOTO- ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्ण गिरी महाराज ने बताया कि मंदिर के सेवक, बजरंग दल और तमाम संगठनों के लोगों का बड़ा सहयोग मिला है. जिनके मदद से मंदिर के गर्भ गृह से मलबा हटा दिया गया है. हालांकि, अभी बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है, क्योंकि जगह-जगह पर पानी भरा हुआ है. लेकिन पूजा प्रक्रिया शुरू हो गई है. दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने आ सकते हैं. साथ ही कहा कि टपकेश्वर महादेव मंदिर का परिसर बड़ा है जिसको बेहतर करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा.

