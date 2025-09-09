ETV Bharat / state

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देवास ने देश में मारी बाजी, 3 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला नंबर

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देवास नगर निगम को मिला देश में प्रथम स्थान ( ETV Bharat )

आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि "इस प्रतिष्ठित सर्वेक्षण में कुल 130 शहरों ने भाग लिया था. जिसमें वायु गुणवत्ता, जन-जागरूकता, नवाचार और प्रशासनिक प्रयासों जैसे विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन किया गया था. देवास ने इन सभी मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह गौरव हासिल किया.

देवास: स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में देवास नगर निगम ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है. हाल ही में घोषित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के नतीजों में देवास को 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है. केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दिल्ली में यह पुरस्कार निगम आयुक्त रजनीश कसेरा और उनकी टीम को प्रदान किया.

देवास नगर निगम द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना, औद्योगिक इकाइयों की निगरानी, जनता को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान, स्मार्ट प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना शामिल हैं."

'पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम'

आयुक्त रजनीश कसेरा ने कहा कि "यह उपलब्धि केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि देवास की जनता की है. जिन्होंने स्वच्छ वायु के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया. हम इसी तरह पर्यावरण के संरक्षण में अग्रणी बने रहने का प्रयास जारी रखेंगे. यह सम्मान देवास को न केवल स्वच्छता के क्षेत्र में बल्कि एक हरित और सतत विकासशील शहर के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 8 मापदंडों पर काम

नगर निगम ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में तय 8 पैमानों पर कार्य कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

'सभी मानकों पर खरा उतरा देवास नगर निगम'

आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि "वायु गुणवत्ता, जन-जागरूकता, नवाचार और प्रशासनिक प्रयासों जैसे विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन किया गया. देवास ने इन सभी मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह गौरव हासिल किया. देवास नगर निगम द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना, औद्योगिक इकाइयों की निगरानी, जनता को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान, स्मार्ट प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम की शामिल हैं."