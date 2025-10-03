ETV Bharat / state

पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र को जयपुर ने भी अवार्ड से नवाजा था, जब भी आते गोविंद देवजी के धोक लगाना नहीं भूलते

शास्त्रीय संगीत में मसान की होरी, ठुमरी, कजरी, चैती जैसी गायन शैली को याद करते हुए आज संगीत जगत गमगीन है, क्योंकि इन्हें पेश करने वाले पंडित छन्नूलाल मिश्र ने दुनिया को अलविदा कहा. उनका नाता भले ही उत्तर प्रदेश से रहा हो, लेकिन जयपुर के शास्त्रीय संगीत घरानों से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा है. यही वजह है कि आज छोटी काशी भी शोक संतप्त है.

जयपुर: सरल व्यक्तित्व और ओजस गायन के लिए मशहूर पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन से काशी से लेकर छोटी काशी (जयपुर) तक शोक की लहर है. उनका जुड़ाव जयपुर के शास्त्रीय संगीत घरानों से भी रहा. भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र को करीब 25 साल पहले जयपुर में ही पंडित मनमोहन भट्ट मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया था. खास बात ये है कि वो जब भी जयपुर आते थे, तो आराध्य गोविंद देव जी के धोक लगाना नहीं भूलते थे. उनके साथ बिताए पल जयपुर में शास्त्रीय संगीत जगत से जुड़े लोग ताउम्र नहीं भूल पाएंगे.

उन्हें याद करते हुए सात्विक वीणा वादक सलिल भट्ट ने कहा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसी महान हस्ती संगीत की दुनिया को वीरान कर गई. ये ठीक उसी तरह से है, मानो संगीत के सिर से छत्र उठ गया हो. बनारस की पहचान वहां की ठुमरी, चैती, कजरी, भगवान शिव को समर्पित होरी है. उनके इन शैलियों के गायन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन तक हर एक कायल थे. ' दिगंबर खेले मसाने में होली' के जरिए उन्होंने भगवान शिव की जो कल्पना की, वो आज तक किसी ने नहीं की.

25 साल पहले जयपुर में हुए थे सम्मानित: उन्होंने बताया कि करीब 25 वर्ष पहले उनके दादाजी पंडित मनमोहन भट्ट की स्मृति में आयोजित मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तित्व भी पंडित छन्नूलाल मिश्र ही थे. उनसे शास्त्रीय संगीत के अलावा पारिवारिक रिश्ता भी था. भट्ट परिवार की तीन पीढ़ियां मिश्र परिवार से जुड़ी हुई हैं. आलम ये था कि पंडित विश्व मोहन भट्ट और उनके (सात्विक वीणा वादक) बिना पंडित छन्नूलाल मिश्र जयपुर में कोई कॉन्सर्ट तक नहीं किया करते थे. वो एक लीजेंड हैं, और उनकी विरासत साथ रहेगी, ये प्रयास रहेगा.

सरल व्यक्तित्व के धनी थे पंडित मिश्र: शास्त्रीय संगीतज्ञ प्रोफेसर शिवा व्यास ने बताया कि पं. छन्नू लाल मिश्र जब जयपुर आए थे, तो उनके साथ रहने का अवसर मिला था. वे एक सरल व्यक्तित्व के थे. संगीत में ओजसपूर्ण गायन था, जबकि आज के जगत में संगीत का ज्ञान कम और दिखावा ज्यादा रहता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इससे उलट था. एक बार उनके साथ शॉपिंग करने गई, तब वहां भी उनका सरल व्यक्तित्व ही सामने आया. कहीं से नहीं लगता था कि वे एक बड़े कलाकार हैं. उनके देहावसान से पूरा संगीत जगत मौन है. उनकी यह क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकती. जिस तरह का गायन उन्होंने स्थापित किया, उसकी जगह भरना बहुत मुश्किल है.