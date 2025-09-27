ETV Bharat / state

बारनवापारा अभयारण्य में क्लास: भविष्य के वन अधिकारी सीख रहे वन्यजीव प्रबंधन की तकनीक

जीवों से जुड़ी जानकारी जुटा रहे छात्र: इंटर्न करने आए छात्रों को वन संरक्षण जीवों की सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं. इसके साथ ही जंगल से जुड़ी बारीकियां और जंगली जानवरों के व्यवहार की भी जानकारी वन विभाग के एक्सपर्ट कर्मचारी दे रहे हैं. छात्रों को किताबों के साथ साथ जंगल में वास्तविक स्थिति क्या होती है ये भी सिखाया जा रहा है.

बलौदा बाजार: रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के छात्र इन दिनों बारनवापारा अभयारण्य में अपना इंटर्नशिप पूरा कर रहे हैं. बारनवापारा अभयारण्य में भविष्य के वन अधिकारी वन्यजीवों के प्रबंधन के गुर सीख रहे हैं. रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से आए छात्रों की 10 सितंबर से पाठशाला बारनवापारा अभयारण्य में लग रही है. छात्र सुबह होते ही अपने ट्रेनर के साथ जंगल में कैमरे और जरुरी संसाधन लेकर उतर जाते हैं. छात्र अपनी ट्रेनिंग के दौरान वन्य जीवों के प्रबंधन के साथ साथ वन जीवों के संरक्षण की बारीकियां भी सीख और समझ रहे हैं. बारनवापारा अभयारण्य में छात्रों की क्लास: रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के बीएससी फॉरेस्ट्री के 31 विद्यार्थी इस समय बारनवापारा में 2 सप्ताह की इंटर्नशिप कर रहे हैं. इनमें 17 छात्र और 14 छात्राएं शामिल हैं. 10 सितंबर से शुरू हुआ यह इंटर्नशिप बारनवापारा अभयारण्य में चल रहा हैं. विद्यार्थियों को दो ग्रुप (15 और 16 सदस्यीय) में बांटकर अभयारण्य और देवपुर वन परिक्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इंटर्न करने आए छात्रों को बारनवापारा अभयारण्य खूब भा रहा है.

बारनवापारा अभयारण्य (ETV Bharat)

DFO ने बताए संरक्षण से जुड़े सबक: वनमंडलाधिकारी बलौदा बाजार गणवीर धम्मशील ने छात्रों से मुलाकात की और उनको वनमंडल में चल रहे विभिन्न नवाचारों की जानकारी दी. वनमंडल अधिकारी ने जल-जंगल यात्रा, युवान कार्यक्रम और सामुदायिक सहभागिता से चल रहे संरक्षण कार्यों के बारे में विस्तार से छात्रों को बताया. साथ ही जन सहभागिता के जरिए वन्यजीव संरक्षण, इको-टूरिज्म और वानिकी आधारित आजीविका संवर्धन की संभावनाओं पर भी विचार साझा किए.

बारनवापारा अभयारण्य केवल वन्यजीवों का घर नहीं है, बल्कि यह संरक्षण की सीख देने वाला एक जीवंत प्रयोगशाला है. यहां आने वाले विद्यार्थी भविष्य के वन अधिकारी और विशेषज्ञ होंगे, जो प्रकृति और समाज के बीच संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे. इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों को जो अनुभव मिल रहा है, वह उनकी किताबों से परे है. यहां वे देख रहे हैं कि वन्यजीव संरक्षण सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और प्रशासनिक दृष्टिकोण सब शामिल हैं: गणवीर धम्मशील, वनमंडलाधिकारी, बलौदा बाजार

सामुदायिक भागीदारी पर चर्चा: वनमंडलाधिकारी बलौदा बाजार गणवीर धम्मशील ने बताया कि बारनवापारा में जल-जंगल यात्रा, युवान और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित संरक्षण कार्य लगातार चल रहे हैं. इनसे न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर भी मिल रहे हैं. वनमंडलाधिकारी ने छात्रों से अपील की कि वे यहां से मिली सीख को अपने करियर में लागू करें और पर्यावरण संरक्षण को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जीवन का मिशन मानें.

बारनवापारा अभयारण्य में प्रशिक्षण हमारे लिए जीवन बदल देने वाला अनुभव है. यहां आकर समझ आया कि किताबों से मिली जानकारी और वास्तविक जंगल की परिस्थितियों में कितना फर्क होता है. ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग के दौरान हमने सिर्फ पक्षियों की पहचान ही नहीं की, बल्कि उनके व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका को भी जाना. एंटी-स्नेर वॉक के दौरान हमें यह एहसास हुआ कि शिकारी किस तरह जंगल की शांति और जैव विविधता के लिए खतरा हैं और उन्हें रोकने के लिए फील्ड स्टाफ किस तरह कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं: आदर्श तिवारी, इंटर्न छात्र

मुश्किल परिस्थितियों में करते हैं काम: इंटर्न छात्रों ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण न सिर्फ छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं, बल्कि उनमें जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी पैदा करते हैं. छात्रों ने कहा कि अब उन्हें यह स्पष्ट दिख रहा है कि वन अधिकारी होना केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति एक बड़ा दायित्व भी है.

अभयारण्य का प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता देखकर यह अहसास हुआ कि वन्यजीव संरक्षण सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर कदम पर जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का काम है. यह इंटर्नशिप मेरे लिए भविष्य के वन अधिकारी बनने की दिशा में पहला बड़ा अनुभव है. अब मुझे न केवल जंगल और वन्यजीवों के बारे में ज्ञान मिला, बल्कि यह भी समझ आया कि कैसे समुदाय, प्रशासन और विज्ञान एक साथ मिलकर संरक्षण कार्यों को सफल बना सकते. इंटर्नशिप के दौरान ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, आवास प्रबंधन, पौधों और वृक्षों की पहचान, गश्त और एंटी-स्नेर वॉक, मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान, मिट्टी व जल संरक्षण, फायर प्रोटेक्शन, डिजिटल एप्लीकेशन का उपयोग, सामुदायिक संरक्षण और रिपोर्ट लेखन जैसी गतिविधियों का अनुभव किया: आशुतोष, इंटर्न छात्र

जैव विविधताओं का केंद्र है बारनवापारा: बारनवापारा अभयारण्य में इस तरह की इंटर्नशिप न केवल छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र है, बल्कि भविष्य के वन अधिकारियों को व्यावहारिक अनुभव और जिम्मेदारी का अनुभव भी देती है. बारनवापारा अभयारण्य की जैव विविधता को देखने के लिए हर साल यहां लाखों पर्यटक भी पहुंचते हैं. छत्तीसगढ़ के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बारनवापारा को भी गिना जाता है.

