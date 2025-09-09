कक्षा 4 की बच्ची ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दान किए गुल्लक के पैसे, विधायक के साथ लोग हुए भावुक
सहदीप कौर साइकिल खरीदने के लिए गुल्लक में पैसे जमा कर रही थी, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान कर दिए पैसे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
September 9, 2025
लक्सर: इन दिनों देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आई हुई है. प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है. स्वयं सेवी संस्थाएं और आम से लेकर खास लोग तक बाढ़ और आपदा पीड़ितों के लिए मदद भिजवा रहे हैं. कोई अपना वेतन दे रहा है तो कोई अनाज और अन्य जरूरी चीजें इकट्ठा करके भेज रहा है. उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी घर-घर जाकर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज और अन्य सुविधाएं जुटा रहे हैं.
चौथी क्लास की बच्ची ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दे दी गुल्लक की बचत: इसी क्रम में विधायक उमेश कुमार लक्सर तहसील के कुड़ी भगवानपुर गांव स्थित गुरुद्वारे पहुंचे. यहां चौथी क्लास में पढ़ने वाली सहदीप के मदद के जज्बे ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया. सहदीप 3 साल से साइकिल खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी. जब विधायक पंजाब में आई आपदा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वहां पहुंचे तो ये नन्हीं बची अपनी गुल्लक लेकर वहां पहुंच गई. बच्ची की पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को लेकर भाव देखकर सभी रो पड़े. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बच्ची ने साइकिल खरीदने के लिए जमा किए थे गुल्लक में पैसे: जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सहदीप कौर की तारीफ कर रहा है. कैसे एक चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के अंदर मानवता कूट कूटकर भरी हुई दिखी. आपको बता दें कि पंजाब में आई बाढ़ आपदा के कारण वहां के हालात बेहद नाजुक हैं. जान माल के साथ लोगों ने अपनों को खोया है. फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. मवेशी मारे जा चुके हैं. कुछ मवेशी बाढ़ के कारण बह गए हैं. पंजाब के लोग खाने-पीने तक के लिए तरस गए हैं.
साइकिल के पैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए देने पर बच्ची की तारीफ: मगर देश के लोग सेवा भाव के साथ पंजाब की मदद के लिए आगे आए हैं. हर कोई अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा मदद कर रहा है. ऐसे में हमारे उत्तराखंड से और अन्य प्रदेशों से हर कोई पंजाब की मदद में जुटा हुआ है. शासन और प्रशासन हर संभव मदद लेकर पंजाब के लिए खड़े हुए हैं. आमजन से लेकर सेलिब्रिटीज तक पंजाब की मदद के लिए खड़े हो गए हैं. ऐसे में एक छोटी बच्ची द्वारा अपनी गुल्लक में इकट्ठा पैसे पंजाब के लोगों की मदद के लिए देने की पेशकश लोगों की आंखों को नम कर गई तो साथ ही बच्ची पर गर्व भी करा गई.
