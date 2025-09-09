ETV Bharat / state

कक्षा 4 की बच्ची ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दान किए गुल्लक के पैसे, विधायक के साथ लोग हुए भावुक

बाढ़ पीड़ितों के लिए बच्ची ने दान किया गुल्लक ( Photo Courtesy- MLA Umesh Kumar Social Media )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 9, 2025 at 12:09 PM IST 3 Min Read

लक्सर: इन दिनों देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आई हुई है. प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है. स्वयं सेवी संस्थाएं और आम से लेकर खास लोग तक बाढ़ और आपदा पीड़ितों के लिए मदद भिजवा रहे हैं. कोई अपना वेतन दे रहा है तो कोई अनाज और अन्य जरूरी चीजें इकट्ठा करके भेज रहा है. उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी घर-घर जाकर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज और अन्य सुविधाएं जुटा रहे हैं. चौथी क्लास की बच्ची ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दे दी गुल्लक की बचत: इसी क्रम में विधायक उमेश कुमार लक्सर तहसील के कुड़ी भगवानपुर गांव स्थित गुरुद्वारे पहुंचे. यहां चौथी क्लास में पढ़ने वाली सहदीप के मदद के जज्बे ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया. सहदीप 3 साल से साइकिल खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी. जब विधायक पंजाब में आई आपदा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वहां पहुंचे तो ये नन्हीं बची अपनी गुल्लक लेकर वहां पहुंच गई. बच्ची की पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को लेकर भाव देखकर सभी रो पड़े. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.