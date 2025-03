ETV Bharat / state

बहादुरपुर जट गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत, एक घायल - CLASH BETWEEN TWO GROUPS IN LAKSAR

खूनी संघर्ष के बाद पुलिस बत तैनात ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Mar 17, 2025, 8:27 AM IST