रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्द के खिलाफ, झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया. महिला नेता और कार्यकर्ता जयपाल सिंह स्टेडियम से आक्रोश मार्च निकालते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को घेरने करने पहुंचीं. पुलिस ने उन्हें रांची विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारी महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई. प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की.

पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक

महिला बीजेपी ने 'वोट अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की थी. कार्यक्रम में महिला कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में पुरुष कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा और हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा.

बीजेपी महिला मोर्चा की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक (Etv Bharat)

क्या है मामला?

दरअसल दरभंगा में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नामक व्यक्ति ने पीएम मोदी और उनकी माता के खिलाफ अपशब्द कहे थेे. इसका वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सियासी संस्कृति का हिस्सा बताकर तीखा हमला बोला. बीजेपी इसे मतदाताओं के बीच भावनात्मक और नैतिक मुद्दे के रूप में उठा रही है.

ये भी पढ़ें: वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, लोगों से की संविधान और देश बचाने की अपील

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध शुरू, छात्र संगठनों ने जलाया सरकार का पुतला

रांची की सड़कों पर युवाओं का हल्ला बोल, रोजगार समेत कई मांग को लेकर प्रदर्शन