बारां में RSS के संचलन को लेकर विवाद, पुलिस ने भांजी लाठियां - POLICE LATHICHARGE ON PROTESTERS

पुलिस की मौजूदगी और कार्रवाई के बाद इस संचलन को पूरा कराया गया.

पुलिस ने भांजी लाठियां
पुलिस ने भांजी लाठियां (फोटो ईटीवी भारत बारां)
Published : August 31, 2025 at 9:01 PM IST

बारां : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचलन के रूट को लेकर शहर में विवाद हो गया और काफी देर तक संघ का संचालन रुका रहा. इस बात को लेकर दो पक्षों में रोष उत्पन्न हो गया. पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भांजी. इस पूरे घटनाक्रम की पुलिस ने वीडियो कवरेज भी कराई है. जिनके आधार पर पुलिस आगे की करवाई इस प्रकरण में कर रही है. पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर संचलन शांतिपूर्वक संपन्न करवाया.

बारां कोतवाली के थाना अधिकारी योगेश चौहान का कहना है कि इस मामले अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कुछ लोगों के हल्की फुल्की चोट लगी है. चौहान ने कहा कि पुलिस की तरफ से हम इस मामले में मुकदमा दर्ज करेंगे. योगेश चौहान बताया कि अब तक किसी पक्ष की ओर से कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई है. यदि कोई पक्ष शिकायत दर्ज कराता है तो मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो फुटेज देखकर कर रहे हैं कार्रवाई : बारां के पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंडासु का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचलन के रूट को लेकर विवाद हुआ था. जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे. इस पूरे मामले में शांति समिति से पहले बैठक की गई थी. दोनों पक्षों को बैठाकर चर्चा भी की गई थी और रूट पहले ही तय कर दिया गया था.

इस पूरे प्रकरण में वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं और इस मामले में उचित कार्रवाई भी की जाएगी. इस मामले में एक ही समुदाय के दो गुट आमने-सामने हो गए थे. एक संचलन के निकलने का समर्थन कर रहा था, जबकि दूसरा नहीं निकलने देने पर अड़ा हुआ था. इसके बाद हमने इस पूरे एरिया में जाप्ता तैनात कर दिया है. दूसरी तरफ फ्लैग मार्च भी यहां से निकला है. वर्तमान में पूरी तरह से शांति है. कड़ी सुरक्षा के बीच इस संचलन को निकाला गया. जिला कलेक्टर व एसपी और भारी पुलिस जाप्ता संचलन के साथ चली.

