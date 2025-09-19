ETV Bharat / state

छात्रों ने प्रिंसिपल को बनाया बंधक, दरभंगा DMCH में बवाल, जानिए क्यों?

डीएमसीएच में इंटरनल परीक्षा को लेकर जमकर बवाल हुआ. कॉलेज रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. प्राचार्य को पांच घंटे तक बंधक बनाकर रखा.

CLASH IN DARBHANGA DMCH
डीएमसीएच में हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा : बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) का विवाद से पुराना नाता है. किसी ना किसी कारण सुर्खियों में हमेशा बना रहता है. ताजा मामला कॉलेज के नये आदेश को लेकर है. गुरुवार से इंटरनल परीक्षा शुरू हुई थी. इसी दौरान क्लास में निर्धारित उपस्थिति से कम हाजिरी की वजह से परीक्षा रोकने के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट्स ने बवाल कर दिया है.

DMCH में बवाल : छात्र-छात्राओं ने कॉलेज में तोड़फोड़ की और डीएमसीएच के प्रिंसिपल के चेंबर में ताला लगाकर बंधक बना लिया. वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की. हालांकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे.

CLASH IN DARBHANGA DMCH
DMCH में बवाल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला ? : जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व ही नये प्राचार्य के आने के बाद शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए छात्र-छात्राओं को 75 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया था. लेकिन गुरुवार से शुरू हुये परीक्षा में अटेंडेंस पूरा नहीं होने के कारण वर्ष 2021-22 के दर्जनों छात्रों को इंटरनल परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया गया है.

इसके अलावा 2023 बैच के 25 और 2024 बैच के 6 छात्रों को यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने से वंचित कर दिए जाने का आरोप है. इस मामले को लेकर छात्रों का आरोप है कि वे रोजाना बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज करते हैं, लेकिन रजिस्टर में उनकी अटेंडेंस गायब दिखा दी जाती है. यही कारण है कि कई छात्रों को इंटरनल और यूनिवर्सिटी परीक्षा से वंचित कर दिया गया है.

''हमारी मांग है कि सबकुछ पारदर्शी तरीके से हो. परीक्षा जो रोकी गई है उसे फिर से शुरू की जाए. ज्यादातर छात्रों का बायोमैट्रिक अटेंडेंस 75 फीसदी से ज्यादा है. प्रबंधन की तरफ से बात नहीं मानी गई तभी हंगामा हुआ.''- सुमित रंजन, मेडिकल छात्र

CLASH IN DARBHANGA DMCH
पुलिस का पहरा (ETV Bharat)

पुलिस ने प्राचार्य को कार्यालय से निकाला : छात्रों के आक्रोश को देखते हुए कई थानों की पुलिस को वहां बुलाया गया. सिटी एसपी अशोक कुमार और सदर एसडीपीओ राजीव कुमार भी वहां पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद प्राचार्य को कार्यालय से निकाला जा सका. इस दौरान कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. छात्रों के व्यवहार से व्यथित होकर प्रोफेसर इंचार्ज, स्टूडेंट्स सेक्शन डॉ. हरि दामोदर सिंह ने प्रभार से त्यागपत्र दे दिया.

ये भी पढ़ें :-

'लव मैरिज से नाराज थे पापा' बेटी का आरोप, DMCH में घुसकर दामाद को मारी गोली

डीएमसीएच शराब पार्टी में नया मोड़, आरोपी डॉ सलीम की पत्नी बोलीं- 'गेस्ट हाउस का कमरा पति के नाम बुक हो ही नहीं सकता'

For All Latest Updates

TAGGED:

DARBHANGA DMCHDARBHANGA NEWSडीएमसीएच में हंगामाडीएमसीएच प्रिंसिपल को बंधक बनायाCLASH IN DARBHANGA DMCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: अकेले ही 'बिहार अधिकार यात्रा' पर क्यों निकले तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार?

'भूरा बाल' की गूंज ने तेजस्वी के A to Z फार्मूले को डगमगाया, बिहार में बदला सियासी मूड?

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.