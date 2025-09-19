ETV Bharat / state

छात्रों ने प्रिंसिपल को बनाया बंधक, दरभंगा DMCH में बवाल, जानिए क्यों?

दरभंगा : बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) का विवाद से पुराना नाता है. किसी ना किसी कारण सुर्खियों में हमेशा बना रहता है. ताजा मामला कॉलेज के नये आदेश को लेकर है. गुरुवार से इंटरनल परीक्षा शुरू हुई थी. इसी दौरान क्लास में निर्धारित उपस्थिति से कम हाजिरी की वजह से परीक्षा रोकने के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट्स ने बवाल कर दिया है.

DMCH में बवाल : छात्र-छात्राओं ने कॉलेज में तोड़फोड़ की और डीएमसीएच के प्रिंसिपल के चेंबर में ताला लगाकर बंधक बना लिया. वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की. हालांकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे.

DMCH में बवाल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला ? : जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व ही नये प्राचार्य के आने के बाद शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए छात्र-छात्राओं को 75 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया था. लेकिन गुरुवार से शुरू हुये परीक्षा में अटेंडेंस पूरा नहीं होने के कारण वर्ष 2021-22 के दर्जनों छात्रों को इंटरनल परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया गया है.

इसके अलावा 2023 बैच के 25 और 2024 बैच के 6 छात्रों को यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने से वंचित कर दिए जाने का आरोप है. इस मामले को लेकर छात्रों का आरोप है कि वे रोजाना बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज करते हैं, लेकिन रजिस्टर में उनकी अटेंडेंस गायब दिखा दी जाती है. यही कारण है कि कई छात्रों को इंटरनल और यूनिवर्सिटी परीक्षा से वंचित कर दिया गया है.