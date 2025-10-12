ETV Bharat / state

जोधपुर: कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक में विवाद, गुटबाजी हुई उजागर, कार्यकर्ता आमने-सामने

जोधपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं से सूरसागर के फीडबैक कार्यक्रम में हंगामा हो गया.

Congress's feedback meeting in Jodhpur
जोधपुर में कांग्रेस की फीडबैक बैठक (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 12, 2025 at 8:00 AM IST

जोधपुर: कांग्रेस में जिला स्तरीय संगठन को नया रूप देने के संगठन सृजन अभियान के तहत जोधपुर में शनिवार देर शाम सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक में जमकर हंगामा हुआ. कार्यकर्ता एक दूसरे से इस बात पर भिड़ गए कि बैठक में प्रस्ताव रखा था कि जिला अध्यक्ष का चयन का जिम्मा आलाकमान और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर छोड़ देना चाहिए. कुछ कार्यकर्ताओं का तर्क था कि प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है तो इसे रोकना नहीं चाहिए. उधर, शहर विधानसभा की मोटर मर्चेंट हाल में बैठक में भी इसी बात पर हंगामा हुआ. इसमें कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक से मिलकर बात रखने को सही बताया.

जानकार मान रहे हैं कि जोधपुर में अब कांग्रेस कार्यकर्ता अशोक गहलोत की परिपाटी पर चलने के विरोध में हैं. वे राहुल गांधी की व्यवस्था के अनुसार जिलाध्यक्ष पद के लिए फीडबैक और दावेदारी रखना चाहते हैं. पूर्व सीएम गहलोत खुद कह चुके हैं कि सभी को अभियान के तहत ही काम करना है, लेकिन जोधपुर में गहलोत समर्थक इसे अपनाने को तैयार नहीं हैं. राहुल गांधी के निर्देश पर एआईसीसी के संयुक्त सचिव सुशांत मिश्रा जोधपुर दौरे पर हैं. वे हर ब्लॉक में जाकर कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं. इस आधार पर अध्यक्ष पद का पैनल बनाकर आलाकमान को भेजा जाएगा.

कांग्रेस बैठक में हंगामा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:जोधपुर में कांग्रेस ​जिलाध्यक्ष के लिए मांगे आवेदन, कार्यकर्ता बोले- गहलोत ही तय करेंगे नाम

शहजाद ने रखा प्रस्ताव: शनिवार शाम सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के चौपाटी हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक की बैठक हुई. इसमें पर्यवेक्षक सुशांत मिश्रा की मौजूदगी में सूरसागर का पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले शहजाद खान ने कहा कि हम गहलोत को जिला अध्यक्ष चुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखते हैं. जो पक्ष में हैं, वे हाथ खड़े करें. इसका कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया. इसके बाद शहजाद ने कहा कि पार्टी संगठन का मामला है. मैंने कहा था कि आलाकमान जिसे भी बनाएंगे,उसे स्वीकार करेंगे. बाकी हमारे अंदर की बात है.

पर्यवेक्षक को करना पड़ा हस्तक्षेप: इस दौरान राजेश रामदेव, राजेश मेहता और राजेश सारस्वत ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई. इससे माहौल गरमा गया. दोनों पक्ष के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए. पर्यवेक्षक मिश्रा ने हस्ताक्षर करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो निर्धारित प्रक्रिया शुरू की है, उसी के अनुरूप काम होगा. तब जाकर मामला शांत हुआ. राजेश मेहता ने बताया कि शहजाद के प्रस्ताव के पक्ष में किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया था. राजेश सारस्वत ने बताया कि शहजाद के प्रस्ताव का हमने विरोध किया.

