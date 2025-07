ETV Bharat / state

गुरुग्राम में खूनी संघर्ष, जीजा को उधार दिए पैसे वापस मांगने पड़े भारी, साले ने की मारपीट - GURUGRAM ASSAULT CCTV

गुरुग्राम में खूनी संघर्ष ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 1, 2025 at 9:00 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 10:35 AM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में शीतला कॉलोनी में खूनी संघर्ष देखने को मिला. जहां उधार के पैसे वापस मांगने पर लाठी-डंडों से मारपीट करने का मामला सामने आया है. मारपीट की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. तस्वीरों में महिलाओं समेत करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग लाठी-डंडों से लैस होकर पड़ोस में रहने वाले परिवार से मारपीट करने लगते हैं. अचानक मामला इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. इस मामले में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं. उधार दिए पैसे मांगने पड़े भारी: दरअसल, शीतला कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित ने रिश्ते में साला लगने वाले और उसके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपये उधार दिए थे. काफी वक्त बीत जाने के बाद जब उधारी के पैसे वापस मांगे, तो पिछले कई दिनों से उसका साला पीड़ित पर अलग-अलग तरह के आरोप लगा रहा है और पैसे वापस करने के लिए मना कर रहा है. पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी पक्ष पिछले कई दिनों से उसके घर के बाहर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है. मारने-पीटने की भी धमकी दी गई. दो गुटों में खूनी संघर्ष का सीसीटीवी (Etv Bharat)

Last Updated : July 1, 2025 at 10:35 AM IST