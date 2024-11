ETV Bharat / state

हद हो गई.. सीतामढ़ी में थानाध्यक्ष ने महिला CO को थप्पड़ मारा, बदले में सीओ ने चप्पल से की पिटाई

By ETV Bharat Bihar Team

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में अजीब सा नजारा देखने को मिला. जिले के परिहार में जनता दरबार के दौरान शराब विनष्टीकरण के सवाल पर परिहार सर्किल ऑफिसर (CO) मोनी कुमारी और थानाध्यक्ष राजकुमार गौतम आपस में भिड़ गए. बताया जा रहा है कि शराब विनष्टीकरण नहीं किए जाने के सवाल पर थानाध्यक्ष ने महिला CO को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद महिला CO मोनी कुमारी ने चप्पल उठाकर थानाध्यक्ष की पिटाई कर दी.

''मामले की जांच को लेकर सदर एसडीओ संजीव कुमार, सदर डीएसपी राम कृष्ण को जिम्मेदारी सौंपी गई है. जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी.''- मनोज कुमार तिवारी, एसपी, सीतामढ़ी

यहीं पर हो रहा था जनता दरबार (Etv Bharat)

मौके पर पहुंचे डीएम : इस घटना के बाद परिहार थाना और अंचल कार्यालय का माहौल गर्म हो गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएम रिची पांडेय भी मौके पर पहुंचे. वहीं इस बात की सूचना पाकर जिले के सभी CO परिहार अंचल कार्यालय पहुंच गए और आगे की रणनीति बनाने लगे.