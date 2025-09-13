NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर चले लात-घूंसे, मंत्री सुमित सिंह और पूर्व MLC के समर्थक भिड़े
जमुई में उस समय अजीबोगरीब हालात बन गए जब बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व एमएलसी समर्थक आपस में ही भिड़ गए. पढ़ें
Published : September 13, 2025 at 4:30 PM IST
जमुई: एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कुर्सी के लिए जबरदस्त हंगामा हुआ और देखते ही देखते एमएलसी और मंत्री समर्थक आपस में ही भिड़ गए. जानकारी के अनुसार एनडीए गठबंधन के सम्मेलन में हंगामा हुआ. चकाई विधानसभा में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय विधायक व मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद आपस में ही भिड़ गए.
मंच पर भिड़ गए मंत्री और पूर्व MLC समर्थक: दरअसल एनडीए के द्वारा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है. जमुई जिले के जमुई विधानसभा में ये सम्मेलन कुछ दिन पहले ही हो चुका है. शनिवार को जमुई के चकाई विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था. इसकी तैयारी में कई दिनों से कार्यकर्ता लगे थे, लेकिन अलग- अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम को लेकर जानकारी दे रहे थे.
पुलिस के छूटे पसीने: मंत्री और पूर्व एमएलसी के समर्थकों ने मंच पर मोर्चा संभाला और आपस में भिड़ गए. इस दौरान हालात को काबू में करने में पुलिस के पसीने छूट गए. समर्थक एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाते रहे. पुलिस मंच से समर्थकों को उतारने की कोशिश करती रही, लेकिन हालात काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.
क्यों हुआ हंगामा?: एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर एनडीए घटक दल के अन्य नेताओं के साथ बिहार सरकार के मंत्री चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह और चकाई से ही जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पूर्व एमएलसी जदयू नेता संजय प्रसाद भी थे. कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा हुआ. हंगामा का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नेताओं के भाषण को लेकर हंगामा हुआ तो कुछ कह रहे हैं कि कुर्सी को लेकर विवाद हुआ.
'किस हैसियत से मंच पर हैं'- संजय प्रसाद: हालांकि उक्त नेताओं के तरफ से अभी कोई बयान आया नहीं है, लेकिन मौके पर मौजूद लोग ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे है कि हंगामा तब बरपा जब मंच पर मौजूद संजय प्रसाद ने ये कह दिया कि सुमित सिंह तो निर्दलीय विधायक हैं. किस हैसियत से मंच पर हैं.
भड़क गए मंत्री: इसके बाद मंत्री सुमित सिंह अपने सीट से उठ गए और दोनों नेताओं के बीच कहासुनी शुरू हो हुई. फिर देखते ही देखते दोनों नेताओं के समर्थक मंच पर पहुंच गए और झंडा लगा डंडा लहराया जाने लगा. नेताओं के बॉडीगार्ड और पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हो पाया.
टिकट को लेकर उलझा मामला!: सूत्रों के अनुसार पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद जेडीयू की टिकट से इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं. संजय, ललन सिंह के करीबी भी हैं. वहीं निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह, नीतीश सरकार को अपना समर्थन देकर मंत्री बने हैं.
