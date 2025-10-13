ETV Bharat / state

शिमला में प्रशिक्षु डॉक्टरों और कॉलेज छात्रों के बीच खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल

शिमला: राजधानी शिमला में रविवार शाम आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों और संजौली कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प हो गई. घटना मेडिकल कॉलेज के समीप हुई, जहां दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया. देखते ही देखते दर्जनों छात्र आपस में भिड़ गए और सड़क किनारे ही लात-घूंसे चलने लगे.

जानकारी अनुसार एमबीबीएस कर रहे छात्रों और संजौली कॉलेज के कुछ छात्रों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी, जो अचानक बेकाबू होकर झगड़े में बदल गई, जब मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अपने साथियों के साथ मारपीट की खबर मिली, तो होस्टल से कई छात्र मौके पर पहुंच गए. इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. इस झड़प में करीब छह छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी से पुलिस दल मौके पर पहुंचा और अस्पताल जाकर घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस के अनुसार बयान मिलने के बाद इस मामले में केस दर्ज किया जाएगा. फिलहाल झगड़े की असली वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस जांच में जुट गई है.

आईजीएमसी आपातकाल विभाग के सीएमओ डॉक्टर महेश ने बताया कि 'हमारे पास दो गुटों में मारपीट का मामला आया है, जिसमें एक डॉक्टर का गुट है दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों का है, इनके बीच मारपीट हुई है और 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है.'