नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर नैनीताल जिले में जमकर बवाल हो रहा है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे पर अपने वोटरों यानी जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगा रही हैं. इस मामले में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है.

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल ने इस मामले में तल्लीताल थाना पुलिस को तहरीर भी दी है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाने के साथ ही चार जिला पंचायत सदस्यों को गायब करने के प्रयास का आरोप भी लगाया है.

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल (ETV Bharat)

दीपा दर्मवाल ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदयेश, विधायक भुवन कापड़ी और पूर्व विधायक संजीव आर्या समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. यह घटनाक्रम चुनावी दबाव और डराने-धमकाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए हैं.

वहीं बीजेपी की तरह कांग्रेस ने आरोप गया है. कांग्रेस ने बीजेपी और पुलिस पर उनके 4 समर्थित पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया है. कांग्रेसियों ने पुलिस समेत 30 से 40 लोगों लोगों पर चार जिला पंचायत सदस्यों का दिनदहाड़े अपहरण का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने के साथ ही चुनाव को स्थगित करने की बात कही है.

साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि उनके और कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के साथ भी कुछ लोगों ने मारपीट की है. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने डीजीपी से भी फोन पर बात की है. कांग्रेस का आरोप है कि उनकी पार्टी की महिला प्रत्याशी के साथ भी मारपीट हुई है, उसको थप्पड़ मारे गए है.

वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान आया है. उन्होंने कहा है कि नैनीताल में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, लेकिन कांग्रेस के गुंडों ने गिरोह के रूप में चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया. नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक ने नैनीताल में किस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे है?

महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाते हुए पूछा कि 15 निर्वाचित सदस्यों के सर्टिफिकेट कांग्रेस के हाथों में कैसे आए, वो तो सदस्यों के पास होने चाहिए. महेंद्र भट्ट का आरोप है कि कांग्रेसियों ने बीजेपी की प्रत्याशियों को मारने का काम किया है. महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर लोकतंत्र को अपमानित करने का आरोप लगाया है.

बता दें कि आज उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर चुनाव हो रहे है. पांच जिलों में तो बीजेपी पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष पर निर्विरोध जीत चुकी है. वहीं सात जिलों में चुनाव हो रहे है, जिसमें से नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है.

पढ़ें---