RGHS में अटके क्लेम ने अटकाया इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बनाई दूरी - RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME

प्रदेश में आरजीएचएस योजना में क्लेम को लेकर दिक्कत के बाद निजी अस्पतालों ने योजना से दूरी बना ली है.

Posters put up in the hospital regarding RGHS
आरजीएचएस को लेकर अस्पताल में लगाए पोस्टर (ETV Bharat Bikaner)
बीकानेर: प्रदेश में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर निजी अस्पताल सरकारी नी​ति से नाखुश हैं. इस योजना के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के कैशलेस इलाज की सुविधा है, लेकिन निजी अस्पतालों को इलाज का पुनर्भरण नहीं होने और गाइडलाइन में अस्पष्टता से क्लेम अटकने की शिकायतें मिल रही है. लिहाजा निजी अस्पताल योजना से दूरी बना रहे हैं.

योजना बेहतर, लेकिन क्रियान्वयन में कमी: एक निजी अस्पताल से जुड़े फिजियोथैरेपिस्ट डॉ.अमित पुरोहित ने कहा कि सरकार की योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें कई तरह की दिक्कतें हैं. इसके चलते अब निजी अस्पतालों के लिए योजना से जुड़ना संभव नहीं है. इसमें भुगतान की देरी के साथ ही अब गाइडलाइन भी स्पष्ट नहीं है. मानवीय चूक के चलते क्लेम अटक रहा है. इसका खमियाजा निजी अस्पताल को भुगतना पड़ता है.

डॉ.अमित पुरोहित ने बताया, क्या आ रही दिककत (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें:निजी अस्पताल से जुड़े संगठन बोले, RGHS बंद नहीं सिर्फ निलंबित, विभाग का कहना-850 करोड़ से अधिक का किया भुगतान - RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME

सिस्टम को सुधारने की जरूरत: डॉ. पुरोहित कहते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकारी स्तर पर सघन जांच में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इस जांच के नाम पर बेवजह क्लेम अटकने से निजी अस्पतालों को काफी मुश्किल उठानी पड़ती है. उनकी खुद के खर्च होते हैं, लेकिन सिस्टम में इसे लेकर ठोस रणनीति नहीं दिखती.

अब क्या रुख : दरअसल कई निजी अस्पतालों ने अब RGHS में इलाज नहीं होने को लेकर अपने यहां बकायदा अस्पताल में लिखित जानकारी चस्पा कर दी है. इसमें साफ लिखा कि भुगतान में देरी ने अस्पतालों की खुद की वित्तीय हालत बिगाड़ दी है. ऐसे में अब सरकार स्तर पर निजी अस्पतालों के साथ संवाद और तालमेल के बाद ही फिर से योजना निजी अस्पतालों में शुरू होने की उम्मीद है.

