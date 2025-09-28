कवर्धा में लगता है माता वैष्णो देवी का दरबार, श्रद्धालुओं की मनोकामना होती है पूरी
कवर्धा के लोहारा ब्लॉक में देवी मां का दरबार लगता है. नवरात्र पर यहां भारी भीड़ रहती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 4:02 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में शक्ति की उपासना का पर्व दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है. रतनपुर में स्थित मां महामाया, डोंगरगढ़ में प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी मंदिर और दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में रोजाना पूजा पाठ हो रहा है. इसके अलावा प्रदेश के अन्य देवी पीठ में भी पूजा अर्चना का दौर जारी है. ऐसे में हम आपको कवर्धा लोहारा के भिमौरी चौक के एक देवी दरबार में ले चलते हैं. इस देवी तरबार को मां वैष्णो देवी (वैष्णव) के दरबार के रूप में जाना जाता है.
आस्था का केंद्र बना मां बैष्णव देवी दरबार: कवर्धा से 30 किलोमीटर दूर राजनांदगांव मार्ग पर यह भक्ति का केंद्र स्थिति है. लोगों का दावा है कि एक साधारण से मकान में मां वैष्णव देवी का यह दरबार लगता है. यह लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है. पूजा करने वाली महिला भुनेश्वरी का दावा है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की समस्याएं मुफ्त में सुनी जाती है. उनका विश्वास है कि देवी मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं. नवरात्रि के पावन अवसर पर यहां की शक्ति और लोगों की भक्ति दोनों बढ़ जाती है.
महिला भुनेश्वरी देवी का क्या है दावा ?: मां वैष्णो देवी दरबार चलाने वाली महिला भुनेश्वरी देवी बालोद जिले की रहने वाली है. उनका दावा है कि उन्हें बचपन से वैष्णो देवी मां की अनुभूति होती है. देवी मां कई बार उनके सपने में आई हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं.
13 वर्ष पहले देवी ने मुझे कबीरधाम जिले में भव्य मंदिर निर्माण का आदेश दिया, तभी से मैं घर-परिवार त्यागकर मां की भक्ति और सेवा को अपने जीवन का आधार बना लिया है. यह दरबार 13 साल से एक छोटे से कमरे में चलता है. यहां बीते 13 साल से लगातार ज्योति कलश प्रज्ज्वलित है और यह आज तक नहीं बुझा है- भुनेश्वरी, देवी मां की भक्तिन
भुनेश्वरी कहती हैं कि वे वैष्णो देवी के बताए गए मार्ग पर चल रहीं हैं और कवर्धा में वैष्णो देवी का मंदिर बनवाना उनका प्रण है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया और दावा कि वे यहां आने वाले भक्तों की समस्याओं को दूर करने का काम करती हैं. यहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनमें वे मरीज भी शामिल होते हैं जिन्हें डॉक्टर इलाज से बाहर बता चुके हैं.
मां वैष्णव देवी की कृपा से असाध्य रोग भी ठीक हुए हैं. यही वजह है कि यह दरबार अब पूरे क्षेत्र में आस्था और चमत्कार का प्रतीक बन रहा है- श्रद्धालु, कवर्धा
भुनेश्वरी देवी ने कई राज्यों में लगाया दरबार: मां वैष्णों देवी का दरबार लगाने वाली महिला भक्ति भुनेश्वरी देवी का दावा है कि उन्होंने अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में दरबार लगाकर हजारों श्रद्धालुओं की समस्याओं को सुना है. पहले यह दरबार कवर्धा शहर में लगता था, लेकिन मकान जर्जर होने और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण इसे भिमौरी चौक के किराए के मकान में स्थापित किया गया.