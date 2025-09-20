ETV Bharat / state

बीकानेर दौरे पर CJI बीआर गवई, वकीलों ने की हाईकोर्ट बेंच की मांग, मिला सिर्फ आश्वासन

अपने संबोधन में CJI गवई ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान देने वाली मां अमृता देवी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनका योगदान हमेशा प्रेरणादायी रहेगा. इसी दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई का नाम लेते हुए कहा कि वे बिश्नोई समाज से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और यह समाज वही है, जिससे मां अमृता देवी का संबंध रहा है.

वकीलों ने की नारेबाजी: कार्यक्रम के दौरान जैसे ही उनका संबोधन समाप्त हुआ, बीकानेर के वकीलों ने नारेबाजी करते हुए हाईकोर्ट बेंच की मांग उठाई. इस पर CJI गवई ने कहा कि यह मामला राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र का है. उन्होंने बताया कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आने वाले नए मुख्य न्यायाधीश तक वह इस मांग को पहुंचाएंगे. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोल्हापुर में हाईकोर्ट बेंच का निर्णय वहां के मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार की बातचीत से हुआ था, और वह केवल उद्घाटन में शामिल हुए थे.

बीकानेर: एक बार फिर बीकानेर को हाईकोर्ट बेंच की सौगात नहीं मिल सकी. शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई बीकानेर आए, जहां संविधान के 75 वर्ष पूरे होने और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को लेकर आयोजित सेमिनार में उन्होंने हिस्सा लिया. वकीलों को उम्मीद थी कि इस दौरान बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

संविधान की ताकत पर जोर: CJI ने अपने संबोधन में नेपाल की राजनीतिक हलचल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां उनके लौटते ही सत्ता परिवर्तन हो गया. जबकि भारत में 75 वर्षों से कई संकटों के बावजूद देश अखंड बना हुआ है. उन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों की ताकत है.

सबको बराबरी का अधिकार: CJI ने कहा कि संविधान की सबसे बड़ी ताकत समानता का अधिकार है. इस मौके पर उन्होंने बीकानेर राजघराने की पूर्व सदस्य और विधायक सिद्धि कुमारी का नाम लेकर कहा कि उन्हें भी एक वोट का अधिकार है और उनके यहां काम करने वाले व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार है. यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है.

इसे भी पढ़ें- 'मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं' भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद पर बोले CJI गवई

बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की जरूरत: बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चुरु जिले से जोधपुर की दूरी काफी अधिक है. ऐसे में वादियों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है और लंबित मामलों की अधिक संख्या के कारण न्याय मिलने में देरी होती है. इसी वजह से बीकानेर के वकील लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं.

पिछले डेढ़ साल में यह दूसरा मौका है जब कोई CJI बीकानेर आए. इससे पहले 9 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी बीकानेर आए थे. उस समय भी वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग उठाई थी. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई ने भी अपने संबोधन में बीकानेर से अपने जुड़ाव को याद किया. उन्होंने बताया कि उनके पिताजी यहां वकालत करते थे और उनका बचपन भी इस शहर से जुड़ा रहा है.

कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि संविधान निर्माण में बीकानेर का योगदान रहा है. उन्होंने बताया कि बीकानेर के जसवंत सिंह दाउदसर संविधान सभा के सदस्य रहे थे और उन्होंने देश के लोकतांत्रिक भविष्य की नींव मजबूत करने में योगदान दिया.