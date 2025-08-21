देहरादून: भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है. राज्य में 21 दिन बीत चुके हैं. लेकिन सिविल सर्विस बोर्ड (CSB) में लिया गया निर्णय जमीन पर नहीं उतर पाया है. आईएफएस अधिकारियों की नजर भी आगामी सूची पर है. जिसके जल्द शासन से जारी होने की उम्मीद लगाई गई है.

उत्तराखंड में वन मुख्यालय से लेकर वन विकास निगम और जैव विविधता कार्यालय तक अफसरों को बदलने का प्लान है. महकमे में फील्ड पोस्टिंग के रूप में हरिद्वार, देहरादून जिले से लेकर पौड़ी गढ़वाल जिले के डीएफओ भी बदलाव की लाइन में खड़े हैं. यही नहीं, कुमाऊं में भी ऐसे ही बदलाव की उम्मीद है. सूची में प्रभारी सीएफ और प्रभारी डीएफओ जैसी जिम्मेदारी को भी दिए जाने की उम्मीद है. यहां शिकायत वाले अधिकारी भी इस सूची में शामिल किए जाएंगे और इन्हें इनको जिम्मेदारी से हटाया जाएगा.

कुमाऊं में भी अहम पोस्टिंग पर निर्णय लिया जा चुका है. हालांकि आश्चर्य इस बात का है कि सिविल सर्विस बोर्ड (CSB) की बैठक में 1 अगस्त को इस पर निर्णय हो चुका है. यानी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को बदलने पर 21 दिन पहले ही बोर्ड मुहर लगा चुका है. लेकिन इसके बावजूद तबादला सूची जारी नहीं हो सकी है.

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर प्रक्रिया को देखें तो सिविल सर्विस बोर्ड ही अधिकारियों के बदलाव को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव पर मुहर लगाता है. इसके बाद यह फाइल विभागीय मंत्री यानी वन मंत्री सुबोध उनियाल के पास गई है. वन मंत्री तबादला सूची पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनुमोदन लेने के बाद वापस शासन भेजते हैं और इसके बाद जाकर शासन से तबादला सूची जारी होती है. वहीं इस मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जल्द ही तबादला सूची जारी की जाएगी.

माना जा रहा है कि धराली में आपदा आने के कारण इस सूची में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी 21 दिन तक तबादला सूची जारी नहीं होने को काफी ज्यादा देरी मानी जा रही है. इस दौरान विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री से भी अनुमोदन लेने का काफी समय था, लेकिन इस बीच तीन कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है. यही नहीं, विधानसभा सत्र के दौरान भी विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात होती रही है, जिसमें अनुमोदन लिया जा सकता था.

बहरहाल अब जल्द ही मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने पर तबादला सूची जारी होने की उम्मीद है. हालांकि, शासन में अभी तबादले की फाइल अनुमोदन होकर नहीं पहुंची है. लेकिन शुक्रवार या अगले कुछ दिनों में इस पर आदेश जारी होने की संभावना है.