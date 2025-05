ETV Bharat / state

अब हरियाणा के सभी जिलों में होगी मॉक ड्रिल, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश, जानिए आपके लिए क्या है जरूरी बात? - MOCK DRILL HARYANA

नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 1:13 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 1:22 PM IST

नूंह: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हरियाणा के सभी 22 जिलों में सिविल डिफेंस मॉकड्रिल की जाएगी. पहले हरियाणा के 11 जिलों में यह मॉकड्रिल की जानी थी. हालांकि बुधवार सुबह मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हरियाणा के सभी जिलों में सिविल डिफेंस मॉकड्रिल करने के आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के बाद सभी जिलों में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है. नूंह डीसी ने दी जानकारी: इसे लेकर नूंह जिले के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिले के सभी चार उप मंडलों के उपमंडल अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. बैठक के बाद डीसी ने पत्रकारों से बातचीत की. नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “दोपहर बाद 4 बजे सभी जगह सायरन बजेगा. उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. देर शाम 7:30 बजे से 8:00 बजे के बीच मुख्य मॉक ड्रिल होगी. इसमें 7:30 से 8:00 तक ब्लैकआउट भी रहेगा. इस दौरान घरों, मोबाइलों, टॉर्च, गाड़ियों इत्यादि की लाइटें बिल्कुल नहीं जलनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा है तो अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वहीं रुक जाए. ताकि दुश्मन को रात के समय इंसानों के होने का आभास ना हो.” हरियाणा के सभ जिलों में मॉक ड्रिल (ETV Bharat) " सिविल डिफेंस मॉकड्रिल के बारे में गांव-गांव तक जागरूकता के लिए सायरन में लाउडस्पीकर से ग्रामीणों को बताया जाएगा. सभी उपमंडल अधिकारियों को इस बारे में बैठक के दौरान जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं. कुल मिलाकर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है और अपने नागरिकों को भी इस बारे पूरी तरह से तैयार कर रही है." -विश्राम कुमार मीणा, डीसी, नूंह अलर्ट मोड में भारत सरकार: यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है, इसे देखते हुए हरियाणा के सभी जिलों में सिविल डिफेंस मॉकड्रिल की जाएगी.

सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए, जनता से निम्नलिखित सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है: ड्रिल से पहले: रात को अपना फोन और पावर बैंक चार्ज कर लें

बुनियादी सामान/आपातकालीन आपूर्ति तैयार रखें:

बैटरी/सौर ऊर्जा से चलने वाली फ्लैशलाइट/टॉर्च, रेडियो, ग्लो स्टिक चार्ज कर लें.

परिवार की आपातकालीन किट तैयार रखें: पानी, सूखा भोजन, बुनियादी दवाइयाँ आदि. अलर्ट के बारे में जागरूकता: सायरन सिग्नल सीखें (जैसे लंबा निरंतर = अलर्ट, छोटा = सब साफ)

आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो/टीवी देखते रहें (जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन) सुरक्षित क्षेत्र की तैयारी: आश्रय के रूप में सुरक्षित आंतरिक कमरे या तहखाने की पहचान करें

पारिवारिक अभ्यास का अभ्यास करें: लाइट बंद करें, 1-2 मिनट के भीतर सुरक्षित क्षेत्र में इकट्ठा हों.

आपातकालीन नंबर नोट करें: पुलिस: 112, अग्नि: 101, एम्बुलेंस: 120

शाम 7 से 8 बजे तक लिफ्ट का उपयोग न करेंलिफ्टों को निष्क्रिय कर दें ताकि ब्लैकआउट के दौरान कोई असुविधा न हो.

बुजुर्गों/ बच्चों को पहले से सूचित/तैयार करें. अभ्यास के दौरान: अगर आपको हवाई हमले के सायरन या घोषणाएं सुनाई दें - "यह एक अभ्यास है" तो घबराएं नहीं.

पुलिस, स्कूल अधिकारियों, या बिल्डिंग सुरक्षा या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करें.

तुरंत सुरक्षित क्षेत्र में इकट्ठा हों. ब्लैकआउट के दौरान: घर के अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहें अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो अपने वाहन को किनारे पर पार्क करें और लाइटें बंद कर दें जहां हैं वहीं रहें और इधर-उधर न जाएं.

अलर्ट के दौरान सभी इनडोर और आउटडोर लाइटें बंद कर दें, जिसमें इन्वर्टर या वैकल्पिक बिजली आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करना शामिल है.

ब्लैकआउट की घोषणा होने/सायरन चालू होने पर गैस/बिजली के उपकरण बंद कर दें.

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों की हर समय निगरानी की जाए.

खिड़कियों के पास फोन या एलईडी डिवाइस का इस्तेमाल न करें.

मोटे पर्दे का इस्तेमाल करें या खिड़कियों को कार्डबोर्ड/पैनल से ढकें.

व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर असत्यापित जानकारी न फैलाएं. ड्रिल के बाद - जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, सामान्य गतिविधि फिर से शुरू करें.

अपनी प्रतिक्रिया स्थानीय आरडब्ल्यूए या प्रशासन के साथ साझा करें.

अपने आस-पास के बच्चों या बुजुर्गों से बात करें - उन्हें आश्वस्त करें कि यह सिर्फ़ तैयारी का उपाय था. ये भी पढ़ें: जंग के सायरन के साथ आज हरियाणा के 11 जिलों में होगी मॉक ड्रिल, चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट के बाद होगा सिविल डिफेंस का अभ्यास - MOCK DRILL HARYANA

