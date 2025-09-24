ETV Bharat / state

25 साल से लगी है सिटी बस सेवा को नजर, 17 साल का प्रयास गया बेकार, बसें बन गई कबाड़

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा: ईटीवी भारत की टीम जब पंडरी में बने बस डिपो पहुंची, तो कई बसें कबाड़ के रूप में खड़ी मिली. इन बसों को कई सालों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया गया. वहीं, डिपो में खड़े कई बसों में लगे पार्टस गायब मिले हैं. गायब पार्टस में टायर सहित कई कीमती सामान शामिल हैं. सिटी बसों की कंडम हालत और व्यवस्था के चलते शहर के आधे से ज्यादा इलाके में लोग मजबूरी में ऑटो और ई-रिक्शा की सवारी कर मनमाना किराया देने को मजबूर हैं.

25 साल से लगी है सिटी बस सेवा को नजर: पिछले 17 साल में तीन बार अलग-अलग प्रयास किए गए, जिनमें करीब 45 करोड़ खर्च कर कुल 235 बसें खरीदी गई. लेकिन इनमें से 199 बसें कंडम होकर कबाड़ बन गई. करोड़ों की ये बसें आज लोहे के कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं. कुछ बसें पंडरी डिपो में तो कुछ यूनिवर्सिटी के पास बने बस डिपो में खड़ी हैं, जिनमें लगे आधे से ज्यादा सामान गायब भी हो चुके हैं.

रायपुर: शहर में 25 साल बाद भी पर्याप्त सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी है. लगभग 19 लाख की आबादी वाले शहर में आज केवल 36 सिटी बसें हैं, उसमें से भी सिर्फ 25 सीटी बस ही दौड़ रही हैं. वहीं, कुछ बसों को रिजर्व रखना मजबूरी है. जबकि राष्ट्रीय औसत के हिसाब से शहर को कम से कम 720 बसों की जरुरत है. बसों की कम संख्या होने के चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. निजी बसों के मालिक अपनी मनमानी अलग करते हैं.

2008 में हुई शुरुआत: रायपुर में सिटी बस सेवा की शुरुआत 2008 में हुई. नगर निगम के अधीन रायपुर सिटी बस लिमिटेड (आरसीबीएल) का गठन किया गया और 6 करोड़ की लागत से 40 बसें खरीदी गई. संचालन का जिम्मा कन्हैया ट्रांसपोर्ट को सौंपा गया. लेकिन विज्ञापन और पास से होने वाली आय को लेकर विवाद बढ़ा और 2012 में यह सेवा बंद करनी पड़ी.

2013 में सेवा को पटरी पर लाने की दूसरी कोशिश: सिटी बस सर्विस को दूसरी बार शुरु करने की कोशिश साल 2013 में की गई. इस बार जवाहरलाल नेहरू नवीनीकरण योजना के तहत रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (आरएनटीएल) बनाया गया. इस योजना में 17.50 करोड़ की लागत से 100 बसें खरीदी गई. बसों के संचालन का ठेका श्री दुर्गम्बा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को दिया गया. लेकिन इस बार भी समय के साथ बसें कंडम होती रही और ठोस सुधार नहीं हो पाया.

साल 2016 में तीसरी कोशिश: तीसरा प्रयास 2016 में हुआ, जब शहरी सार्वजनिक यातायात समिति के तहत क्लस्टर वाइज बसें चलाने की योजना बनाई गई. केंद्र से 95 बसें स्वीकृत हुई और 65 बसें एसएमएल कंपनी से खरीदी गई. लेकिन कोविड काल में लगभग 18 महीने तक बसें डिपो में खड़ी रही. इस दौरान आधी बसें खराब हो गई और आज महज 36 बसें ही सड़कों पर दौड़ने के लायक रही. जिन बसों को कंडम घोषित किया गया था, उनके पार्ट्स निकालकर अन्य बसों में फिट कर दिया गया.

जब तक ऑटो और ई-रिक्शा मीटर पर नहीं चलेंगे, तब तक सिटी बसें सफल नहीं हो सकती. यदि शेयरिंग मॉडल बंद कर मीटर सिस्टम लागू किया जाए, तो लोग कॉलोनियों और मोहल्लों से मुख्य सड़क तक कम खर्च में ऑटो से आ सकेंगे और वहां से बस पकड़ पाएंगे. इससे आम जनता को राहत मिलेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा बढ़ेगा: राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार

सिटी बस सेवा को बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी है. केंद्र सरकार से रायपुर में 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं, जिन्हें जल्द ही सड़कों पर उतारा जाएगा. नई बसों से ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा. उम्मीद की जा रही है कि ये इलेक्ट्रिक बसें राजधानी रायपुर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को नई दिशा देंगी और लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें कम करेंगी: मीनल चौबे, महापौर,नगर निगम, रायपुर

100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने का दावा: फिलहाल, बसों के अभाव में लोग परिवहन पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं. महापौर मीनल चौबे 100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने का दावा कर रही हैं, लेकिन जब तक ये बसें नहीं आती, राजधानी वासियों को आवाजाही में समस्या झेलनी पड़ेगी. इसके अलावा, यदि बसों की संख्या बढ़ाई नहीं गई, तो यह 100 बसें भी राजधानी के लिए पर्याप्त साबित नहीं होगी. केवल अधिक संख्या में शुरु की गई बसों से ही लोगों को कम खर्च में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है.



रायपुर की अनुमानित आबादी (2025): साल 2025 में रायपुर की अनुमानित आबादी लगभग 19 लाख है. यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम शहरीकरण संभावनाओं के संशोधन पर आधारित है. 2024-2025 के अनुसार रायपुर की आबादी 1,923,440 अनुमानित की गई है. शहर की जनसंख्या में हर साल लगातार वृद्धि हो रही है.