SISF जवान ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और सुरक्षा जवानों को पीटा, भेजे गए जेल - TRAFFIC POLICE BEATEN UP

पलामू में SISF जवान ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की. साथ ही पुलिस के साथ गाली-गलौज भी की.

शहर थाना, मेदिनीनगर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 5:58 PM IST

पलामू: मेदिनीनगर में एसआईएसएफ के एक जवान ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और जवानों की पिटाई कर दी. पकड़े जाने के बाद जवान ने टाउन थाना में जमकर हंगामा किया और पुलिस अधिकारियों को भद्दी-भद्दी गालियां भी दी. पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एसआईएसएफ जवान गोविंद कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गोविंद कुमार चंद्रवंशी पलामू के चैनपुर का रहने वाले हैं और फिलहाल जमशेदपुर इलाके में तैनात हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, मेदिनीनगर इलाके में रक्षाबंधन मेला के दौरान कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी. जिसे ट्रैफिक प्रभारी एएसआई समाल अहमद के नेतृत्व में टाउन थाना क्षेत्र के सद्दीक मंजिल चौक के पास जाम हटाकर ट्रैफिक को सुचारू किया जा रहा था. इसी क्रम में एसआईएसएफ जवान मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी एवं जवानों से उलझ गए. इस दौरान जवान ने ट्रैफिक प्रभारी एएसआई समाल अहमद और एक जवान को पीट दिया.

SISF जवान ने थाने में जमकर किया हंगामा

मौके पर तैनात अन्य जवानों ने बीच बचाव किया और एसआईएसएफ जवान को पकड़ कर टाउन थाना लाया गया. जहां एसआईएसएफ जवान ने जमकर हंगामा किया और पुलिस अधिकारियों से गाली-गलौज करने लगे. इस मामले में ट्रैफिक पुलिस के आवेदन पर एसआईएसएफ जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि आरोपी एसआईएसएफ जवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी एसआईएसएफ के कमांडेंट एवं एसोसिएशन को दी गई है.

