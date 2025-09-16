डोटासरा के दौरे से पहले बूंदी में आ धमकी सीआईडी: कांग्रेस नेताओं से गत वर्ष हुए प्रदर्शन के मामले में पूछताछ
डोटासरा के बूंदी दौरे से पहले विधायक चांदना के नेतृत्व में पुराने प्रदर्शन की जांच के लिए सीआईडी ने कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की.
Published : September 16, 2025 at 7:58 PM IST
बूंदी: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जिले में रात्रि विश्राम कार्यक्रम से पहले ही जयपुर से आई सीआईडी सीबी की टीम कोतवाली पहुंच गई. टीम ने पिछले वर्ष विधायक अशोक चांदना की अगुवाई में हुए कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन से जुड़े मामले में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से घंटों पूछताछ की. कांग्रेस ने इसे विरोधी स्वरों को दबाने की भाजपा की साजिश बताया. वहीं पुलिस अधिकारियों ने इसे रूटीन पुलिस जांच का हिस्सा बताया.
पिछले वर्ष कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने विधायक अशोक चांदना की अगुवाई में प्रदर्शन किया था. इस आंदोलन के दौरान कलेक्ट्रेट का गेट टूट गया था. उसी समय मामला दर्ज किया गया था. उस मामले की जांच को लेकर मंगलवार को जयपुर से सीआईडी सीबी की टीम बूंदी पहुंची थी. सीआईडी सीबी उदयपुर के एएसपी बृजेश कुमार सोनी ने बताया कि विधायक अशोक चांदना की अगुवाई में गत वर्ष कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ था. इसी सिलसिले में आज 7 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. अभी विधायक के बयान शेष हैं. अभी अनुसंधान चल रहा है. उसके बाद ही ज्यादा बताना उचित होगा.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेश सोनी के नेतृत्व में आई टीम ने पीसीसी सदस्य चर्मेश शर्मा, प्रदेश सचिव संदीप पुरोहित, पूर्व पीसीसी सचिव सम्रद्ध शर्मा, ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जगरूप सिंह रंधावा, कांग्रेस नेता रोहित गुर्जर, धर्मराज मीणा और बलराम गुर्जर से कोतवाली में एक-एक कर पूछताछ की. पूछताछ पूरी होने के बाद नेताओं के बाहर आते ही कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. पीसीसी सदस्य चर्मेश शर्मा ने कहा कि जनता के अधिकारों की आवाज उठाने से कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी. सरकार चाहे झूठे मुकदमे दर्ज करे या सीआईडी से पूछताछ कराए, हम संघर्ष जारी रखेंगे. यह कार्रवाई विपक्ष को डराने और जनता की आवाज दबाने का प्रयास है.
डोटासरा के दौरे से पहले कार्रवाई: कांग्रेस प्रदेश सचिव संदीप पुरोहित का कहना है कि सरकार जानबूझकर डोटासरा के दौरे से पहले माहौल बिगाड़ना चाहती है, जबकि भाजपा खेमे में इसे कानून के अनुसार कार्रवाई बताकर बचाव किया जा रहा है. कांग्रेस नेता जगरूप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार विरोधी स्वरों को दबाने के लिए सीआईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.