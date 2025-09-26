पाकिस्तानी जासूस हनीफ ने तीन विदेशी नंबर पर भेजी फोटो और सूचना, अब एजेंसियां करेंगी संयुक्त पूछताछ
सीआईडी इंटेलिजेंस ने आईएसआई के जासूस को कोर्ट में पेश कर चार दिन की रिमांड पर लिया है.
Published : September 26, 2025 at 6:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर जैसलमेर से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हनीफ खान को शुक्रवार को सीआईडी इंटेलिजेंस ने कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे चार दिन के रिमांड पर सौंपा गया है. पड़ताल में सामने आया कि हनीफ खान तीन विदेशी नंबरों पर सोशल मीडिया के जरिए बॉर्डर की सामरिक जानकारी और सेना की गतिविधियों की फोटो साझा कर रहा था. इनमें एक नंबर यूएई का और दो नंबर पाकिस्तान के हैं.
अब उसके मोबाइल को जांच के लिए भिजवाया जाएगा. उसके और उससे जुड़े अन्य बैंक खातों में तीस हजार रुपए का संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिला है. यह राशि उसे सूचनाएं भेजने के बदले मिली. उसने ऑपेरशन सिंदूर के दौरान भी कई जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर से साझा की हैं. इस साल जासूसी के आरोप में सीमावर्ती इलाके से यह चौथी गिरफ्तारी है.
सेना से जुड़ी जानकारियां साझा की: सीआईडी (इंटेलिजेंस) के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश कुमार सतवान ने बताया कि जैसलमेर से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हनीफ खान को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर चार दिन की रिमांड पर लिया गया है. उसे ऑपेरशन सिंदूर के समय से ही ट्रैक किया जा रहा था. अब उससे इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप पूछताछ करेगी.
बराला गांव और सुना से जुड़ी जानकारी भेजी: अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि उसने सामरिक महत्व और सेना से जुड़ी जानकारी व फोटो तीन विदेशी नंबरों पर भेजी हैं. इनमें से एक नंबर यूएई का और दो नंबर पाकिस्तान के हैं. उन्होंने बताया कि उसके खाते में 30 हजार रुपए का संदिग्ध ट्रांजेक्शन भी मिला है. बराला स्थित पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की मूवमेंट, स्थानीय बसावट, सड़कों की फोटो भी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी गई हैं. जिन नंबरों पर वह जानकारी भेज रहा था. उनके नाम नदीम खान, भानु और भानु भाई के नाम से हैं.