हनीफ ने भाई और पड़ोस के दुकानदार के खाते में भी मंगवाई रकम, अब ये बड़ी बात आई सामने

हनीफ ने भाई और पड़ोस के दुकानदार के खाते में भी मंगवाई रकम, अब ये बड़ी बात आई सामने
पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को सीआईडी इंटेलिजेंस ने किया कोर्ट में पेश. जेल भेजा. जानिए बड़ा अपडेट...
Published : September 30, 2025 at 3:34 PM IST
जयपुर: जैसलमेर में पाकिस्तान से सटी सीमा पर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हनीफ खान को सीआईडी इंटेलिजेंस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. इससे पहले इंटेलिजेंस की टीम उसे जैसलमेर में उन ठिकानों पर लेकर पहुंची, जहां से उसने सेना के मूवमेंट और सामरिक महत्व की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर को भेजी थी.
अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि हनीफ खान ने अपने भाई और एक दुकानदार के खाते में भी रकम मंगवाई है, जिनके बारे में सीआईडी जांच कर रही है. आगामी दिनों में इस संबंध में कई और अहम खुलासे होने की संभावना है. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सीआईडी इंटेलिजेंस) सुदेश सतवान ने बताया कि 25 सितंबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने हनीफ खान को जैसलमेर से गिरफ्तार किया था. उसे कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया. रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे मंगलवार को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भिजवाया गया है.
गांव ले जाकर की गई पूछताछ : उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच कर रहे विनोद कुमार मीणा आरोपी को लेकर जैसलमेर गए. जहां बराला गांव ले जाकर पूछताछ की गई. पूछताछ में सामने आया कि उसने कई गोपनीय और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर को भिजवाई है. इसके बदले उसे करीब 30 हजार रुपए की रकम मिली है. उसने अपने भाई सोने खान के बैंक अकाउंट में भी रकम मंगवाई है. इसके अलावा एक स्थानीय दुकानदार के खाते में भी संदिग्ध रकम आई है. इन बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है.
तीन नंबरों पर भेजी गोपनीय जानकारी : सुदेश सतवान ने बताया कि आरोपी ने भानु खान, भानु भाई और नदीम खान नाम के नंबर पर गोपनीय और संवेदनशील जानकारी, वीडियो और फोटो भेजे हैं. जिन जगहों के उसने फोटो-वीडियो भेजे हैं, वहां का मौका नक्शा आरोपी की मौजूदगी में बनाया गया है. उसने आर्मी एरिया, वाहनों, स्थानों और आर्मी के मूवमेंट वाली जगहों के फोटो-वीडियो भी भेजे हैं.
पढ़ें : पाकिस्तानी जासूस हनीफ ने तीन विदेशी नंबर पर भेजी फोटो और सूचना, अब एजेंसियां करेंगी संयुक्त पूछताछ
जहां से रकम आई, उनकी जुटा रहे जानकारी : अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि हनीफ ने अपना अकाउंट काम नहीं करने की बात कहकर भाई को रुपए स्वीकार करने के लिए राजी किया. जो रकम भाई के खाते में आई है, वह रकम हनीफ ने उससे ले भी ली. उन्होंने बताया कि जिन बैंक खातों के जरिए हनीफ खान को रकम ट्रांसफर की गई है, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
पढ़ें : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था हनीफ खान, जैसलमेर से किया गिरफ्तार
एफएसएल करेगी मोबाइल की जांच : उन्होंने बताया कि जब आरोपी की सीडीआर निकलवाकर जांच की गई तो सामने आया कि जब ऑपेरशन सिंदूर चल रहा था. उस समय से ही आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में था. उस समय वह लगातार उनके नंबर पर कॉल कर जानकारी साझा कर रहा था. हालांकि, उसने अपने मोबाइल से कई फोटो-वीडियो डिलीट भी कर दिए हैं. उन्हें रिकवर करने के लिए एफएसएल को भेजा गया है.