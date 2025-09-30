ETV Bharat / state

हनीफ ने भाई और पड़ोस के दुकानदार के खाते में भी मंगवाई रकम, अब ये बड़ी बात आई सामने

पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को सीआईडी इंटेलिजेंस ने किया कोर्ट में पेश. जेल भेजा. जानिए बड़ा अपडेट...

ISI Spy Hanif Khan
हनीफ खान को किया कोर्ट में पेश (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जैसलमेर में पाकिस्तान से सटी सीमा पर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हनीफ खान को सीआईडी इंटेलिजेंस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. इससे पहले इंटेलिजेंस की टीम उसे जैसलमेर में उन ठिकानों पर लेकर पहुंची, जहां से उसने सेना के मूवमेंट और सामरिक महत्व की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर को भेजी थी.

अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि हनीफ खान ने अपने भाई और एक दुकानदार के खाते में भी रकम मंगवाई है, जिनके बारे में सीआईडी जांच कर रही है. आगामी दिनों में इस संबंध में कई और अहम खुलासे होने की संभावना है. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सीआईडी इंटेलिजेंस) सुदेश सतवान ने बताया कि 25 सितंबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने हनीफ खान को जैसलमेर से गिरफ्तार किया था. उसे कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया. रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे मंगलवार को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भिजवाया गया है.

सीआईडी इंटेलिजेंस पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

गांव ले जाकर की गई पूछताछ : उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच कर रहे विनोद कुमार मीणा आरोपी को लेकर जैसलमेर गए. जहां बराला गांव ले जाकर पूछताछ की गई. पूछताछ में सामने आया कि उसने कई गोपनीय और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर को भिजवाई है. इसके बदले उसे करीब 30 हजार रुपए की रकम मिली है. उसने अपने भाई सोने खान के बैंक अकाउंट में भी रकम मंगवाई है. इसके अलावा एक स्थानीय दुकानदार के खाते में भी संदिग्ध रकम आई है. इन बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है.

तीन नंबरों पर भेजी गोपनीय जानकारी : सुदेश सतवान ने बताया कि आरोपी ने भानु खान, भानु भाई और नदीम खान नाम के नंबर पर गोपनीय और संवेदनशील जानकारी, वीडियो और फोटो भेजे हैं. जिन जगहों के उसने फोटो-वीडियो भेजे हैं, वहां का मौका नक्शा आरोपी की मौजूदगी में बनाया गया है. उसने आर्मी एरिया, वाहनों, स्थानों और आर्मी के मूवमेंट वाली जगहों के फोटो-वीडियो भी भेजे हैं.

पढ़ें : पाकिस्तानी जासूस हनीफ ने तीन विदेशी नंबर पर भेजी फोटो और सूचना, अब एजेंसियां करेंगी संयुक्त पूछताछ

जहां से रकम आई, उनकी जुटा रहे जानकारी : अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि हनीफ ने अपना अकाउंट काम नहीं करने की बात कहकर भाई को रुपए स्वीकार करने के लिए राजी किया. जो रकम भाई के खाते में आई है, वह रकम हनीफ ने उससे ले भी ली. उन्होंने बताया कि जिन बैंक खातों के जरिए हनीफ खान को रकम ट्रांसफर की गई है, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पढ़ें : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था हनीफ खान, जैसलमेर से किया गिरफ्तार

एफएसएल करेगी मोबाइल की जांच : उन्होंने बताया कि जब आरोपी की सीडीआर निकलवाकर जांच की गई तो सामने आया कि जब ऑपेरशन सिंदूर चल रहा था. उस समय से ही आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में था. उस समय वह लगातार उनके नंबर पर कॉल कर जानकारी साझा कर रहा था. हालांकि, उसने अपने मोबाइल से कई फोटो-वीडियो डिलीट भी कर दिए हैं. उन्हें रिकवर करने के लिए एफएसएल को भेजा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN CID INTELLIGENCEPAK SPY IN JAISALMERहनीफ खानOPERATION SINDOORISI SPY HANIF KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.