अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों पर जींद पुलिस का बड़ा एक्शन, 50 लाख की 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार - NARWANA POLICE ACTION

सीआईए स्टाफ नरवाना पुलिस टीम ने शराब से भरे ट्रक सहित दो शराब तस्करों को काबू किया है.

50 लाख की 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त
50 लाख की 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read

जींद: सीआईए स्टाफ नरवाना की पुलिस टीम ने शराब से भरे ट्रक सहित दो शराब तस्करों को काबू किया है. पकड़े गए आरोपितों की पहचान यमुनानगर निवासी लखविंदर सिंह उर्फ लखी और राजीव उर्फ राजू के रूप में हुई है.

मुखबिर के जरिए मिली थी सूचना

मंगलवार को जानकारी देते हुए सीआईए टीम नरवाना के इंचार्ज उप निरीक्षक सुखदेव सिंह ने बताया कि "सीआईए स्टाफ नरवाना की एक टीम मुख्य सिपाही हरदीपसिंह के नेतृत्व में पेट्रोलिंग डयूटी पर डूमरखां गांव के नजदीक नहर पुल पर मौजूद थी. तभी सूचना मिली कि लखविंदर सिंह और राजीव कुमार जो शराब तस्करी का धंधा करते हैं, चंडीगढ़ से सस्ते रेटों पर शराब लाकर बाहरी राज्यों में सप्लाई करते हैं. दोनों अपने ट्रक में वुड पैलेट्स के कट्टों के नीचे भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर जींद, नरवाना होते हुए हिसार की तरफ जाएंगे."

ट्रक नाकाबंदी से पहले रोक कर भागने की कोशिश

सूचना के आधार पर डूमरखां के नजदीक नाकाबंदी शुरू की गई. थोड़ी देर बाद एक ट्रक जींद की तरफ से आता दिखाई दिया. टीम ने ट्रक को रुकने का इशारा किया तो आरोपितों ने ट्रक नाकाबंदी से पहले रोक कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया. सीआईए टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक से वुड पैलेट्स के कट्टों के नीचे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई मिली.

680 पेटियां अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

चैक करने पर कैंटर से कुल 680 पेटियां अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद हुई. जिन पर ओनली सेल इन चंडीगढ़ लिखा हुआ है. जिस पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की गई. पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है. पकड़े गए आरोपितों द्वारा चंडीगढ़ से चोरी छुपे तस्करी करके बाहरी राज्यों में ले जाकर मोटी कमाई की जानी थी.

अवैध अंग्रेजी शराब और ट्रक बरामदशराब तस्करों पर कार्रवाईACTION AGAINST ILLIGAL LIQUORजींद में 2 शराब तस्कर गिरफ्तारNARWANA POLICE ACTION

