नूंह में साइबर ठगी का पर्दाफाश, 73 एटीएम और 10 सिम के साथ 3 साइबर ठग गिरफ्तार - ACTION AGAINST CYBER CRIMINALS

सीआईए नूंह पुलिस ने तीन साइबर अपराधियों को 73 एटीएम और 10 सिम के साथ गिरफ्तार किया है.

नूंह में साइबर ठगी का पर्दाफाश
नूंह में साइबर ठगी का पर्दाफाश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2025 at 7:41 PM IST

नूंह: साइबर अपराध की कमर तोड़ने के लिए नूंह पुलिस भरसक कोशिश कर रही है. सीआईए नूंह पुलिस ने तीन साइबर अपराधियों को 73 एटीएम और 10 सिम के साथ गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है. यह पहली घटना है, जब इतने बड़े पैमाने पर आरोपियों से एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं.

ये है आरोपियों की पहचान

एएसपी आयुष यादव नूंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अकरम, साबिर, अरमान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. अकरम से 27 एटीएम, 3 सिम तो साबिर से 25 एटीएम और 4 सिम, अरमान से 21 एटीएम और 3 सिम बरामद की गई हैं. पकड़े गए आरोपियों में एक फरीदाबाद तो दो नूंह जिले से संबंध रखते हैं. पुलिस ने साइबर अपराध की कमर तोड़ने के लिए यह बड़ी कार्रवाई की है.

साइबर ठगों से गहन पूछताछ जारी

एएसपी आयुष यादव ने पत्रकारों को बताया कि सीआईए नूंह पुलिस ने इन तीनों शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने कितने राज्यों में कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है और कितने करोड़ों रुपए की ठगी की है. पुलिस अधिकारी की मेज पर जब एटीएम कार्ड रखे गए तो मानो एटीएम की दुकान खुल गई हो. पुलिस अब इनसे पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सकती है.

नूंह जिला साइबर अपराध का हॉटस्पॉट

पुलिस अधिकारी आयुष यादव जांच की बात कहकर मामले में ज्यादा बोलने से अभी बच रहे हैं. पूछताछ में कुछ ओर साइबर ठगों के नाम उजागर होने से इंकार नहीं किया जा सकता. नूंह जिला साइबर अपराध का हॉटस्पॉट जिला है. इस तरह के एटीएम कार्ड और सिम की बरामदगी साफ इशारा करती है कि साइबर ठगी का काम यहां बड़े पैमाने पर किया जा रहा था.

इसे भी पढ़ें- नेपाल समेत 3 राज्यों के साइबर ठग बिहार से गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की कर चुके ठगी

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

