चूरू में 1 करोड़ से अधिक की नशे की खेप जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार

चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने हनुमानगढ़ पुलिस की सूचना पर 7.445 किलो एमडी जब्त कर चार राज्य स्तरीय तस्करों को गिरफ्तार किया है.

ड्रग्स के साथ चार तस्कर गिरफ्तार
ड्रग्स के साथ चार तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 8:05 PM IST

चूरू: अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चूरू पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. हनुमानगढ़ पुलिस से मिली सूचना के आधार पर चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने रतनगढ़ थाना इलाके के मेगा हाईवे पर दो लग्जरी कारों से 7 किलो 445 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) जब्त कर चार राज्य स्तरीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही है.

4 तस्कर गिरफ्तार: बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नागौर जिले के डेगाना निवासी 50 वर्षीय नरसाराम बिश्नोई, 40 वर्षीय श्रवणराम बिश्नोई, 22 वर्षीय राजेश बिश्नोई, तथा जोधपुर निवासी स्वामी सत्य प्रकाश के रूप में की है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये तस्कर नागौर से पंजाब ले जाने के लिए नशे की खेप परिवहन कर रहे थे.

हालांकि, इस बड़ी कार्रवाई के बावजूद चूरू पुलिस के आसूचना तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं. एक करोड़ से अधिक कीमत की इतनी बड़ी खेप चूरू से गुजर रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. पूरे अभियान को हनुमानगढ़ पुलिस से मिली सूचना के आधार पर अंजाम दिया गया. पुलिस के उच्च अधिकारी इस कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से विस्तार से जानकारी देने से बचते रहे, और रेंज स्तर से जारी प्रेस नोट में भी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं दर्शाया गया.

