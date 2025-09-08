ETV Bharat / state

चूरू में 1 करोड़ से अधिक की नशे की खेप जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार

चूरू: अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चूरू पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. हनुमानगढ़ पुलिस से मिली सूचना के आधार पर चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने रतनगढ़ थाना इलाके के मेगा हाईवे पर दो लग्जरी कारों से 7 किलो 445 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) जब्त कर चार राज्य स्तरीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही है.

4 तस्कर गिरफ्तार: बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नागौर जिले के डेगाना निवासी 50 वर्षीय नरसाराम बिश्नोई, 40 वर्षीय श्रवणराम बिश्नोई, 22 वर्षीय राजेश बिश्नोई, तथा जोधपुर निवासी स्वामी सत्य प्रकाश के रूप में की है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये तस्कर नागौर से पंजाब ले जाने के लिए नशे की खेप परिवहन कर रहे थे.