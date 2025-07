ETV Bharat / state

फाइटर जेट क्रैश में शहीद ऋषिराज की पार्थिव देह आज पहुंचेगी जोधपुर, सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई - JAGUAR FIGHTER JET CRASH

शहीद पायलट ऋषिराज ( फोटो ईटीवी भारत )

जोधपुर पहुंचेगी पार्थिव देह : शहीद ऋषिराज सिंह देवड़ा की पार्थिव देह आज वायुयान से जोधपुर पहुंचेगी. वहां से सड़क मार्ग द्वारा पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव खिवांदी ले जाया जाएगा. सैन्य प्रोटोकॉल के तहत दोपहर करीब 1 बजे उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. खिवांदी गांव सहित पूरे इलाके में शोक का माहौल है. इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु भी शहीद हो गए. वे हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले थे. भारतीय वायुसेना के लिए यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि दोनों पायलट बेहद कुशल और युवा थे. इसे भी पढ़ें: चूरू में वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश, दो पायलट की मौत रतनगढ़ के भाणूदा गांव में हुआ हादसा : यह दर्दनाक हादसा चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के भाणूदा गांव में हुआ. जानकारी के अनुसार, जगुआर फाइटर जेट एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, इस हादसे में किसी भी नागरिक या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है. भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दे दिए हैं. विशेषज्ञों की टीम हादसे की विस्तृत जांच करेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

