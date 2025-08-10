Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

दो माह के बच्चे को पालनाघर में छोड़ा...24 घंटे बाद वापस लेने पहुंचा पिता, लेकिन अस्पताल का इनकार...जानिए वजह - ABANDONED NEWBORN IN CRADLE HOME

चूरू के सरकारी अस्पताल के पालना गृह में नवजात को लावारिस छोड़ जाने वाला पिता 24 घंटे में मासूम को लेने अस्पताल पहुंचा.

Treatment of a child in a hospital
अस्पताल में बच्चे का इलाज (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read

चूरू: पत्नी की मौत के बाद परवरिश की चिंता में एक पिता अपने नवजात बच्चे को सरकारी अस्पताल के पालना गृह में छोड़कर घर आ गया. बच्चा घर पर नहीं मिलने पर बहन के पूछने पर पिता को गलती का अहसास हुआ और 24 घंटे में ही बच्चे को लेने पालना घर पहुंच गया. हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते नवजात को लौटाने से इनकार कर दिया.

जिले के लादड़िया निवासी सुरजीत ने बताया कि दो माह पहले बच्चा हुआ. उसके जन्म के करीब 17 दिन बाद उसकी पत्नी चल बसी. सुरजीत को पत्नी के देहांत के बाद नवजात के लालन पालन की चिंता सताने लगी. इस बीच, कुछ लोगों ने नवजात को सरकारी अस्पताल के पालना गृह में छोड़ने की सलाह दी. उसे समझाया कि वहां अच्छी परवरिश होगी. इस सलाह को मानते हुए सुरजीत शनिवार देर रात नवजात को लेकर लादड़िया से चूरू आया. रात करीब 12 बजे नवजात को चूरू के राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल के पालना गृह में छोड़ दिया.

दो माह के बच्चे को पालनाघर में छोड़ा (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: पालना गृह में मिला एक दिन का मासूम, स्वस्थ होने पर शिशु गृह में मिलेगा प्रवेश - NEWBORN BOY

सुरजीत ने बताया कि पालना गृह में नवजात को छोड़ने के साथ ही सेंसर अलार्म बजने लगा. लेबर रूम से स्टाफ दौड़कर पहुंचा और नवजात को अंदर ले गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया. करीब दो माह एक दिन के इस बच्चे का वजन चार किलो है. प्राथमिक जांच में सामान्य पाए जाने पर चिकित्स्कों ने एहतियातन उसे अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती कर लिया. चाइल्ड हेल्पलाइन और स्थानीय पुलिस को सूचना दी.

बहन के कहने पर पहुंचा अस्पताल: अस्पताल पहुंचे लादड़िया निवासी सुरजीत ने बताया कि रविवार सुबह बहन ने नवजात को वापस लाने को कहा. इस पर सुरजीत बच्चे को लेने अस्पताल पहुंच गया, लेकिन अस्पताल प्रसाशन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया व बच्चे को लौटाने से मना कर दिया.

चूरू: पत्नी की मौत के बाद परवरिश की चिंता में एक पिता अपने नवजात बच्चे को सरकारी अस्पताल के पालना गृह में छोड़कर घर आ गया. बच्चा घर पर नहीं मिलने पर बहन के पूछने पर पिता को गलती का अहसास हुआ और 24 घंटे में ही बच्चे को लेने पालना घर पहुंच गया. हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते नवजात को लौटाने से इनकार कर दिया.

जिले के लादड़िया निवासी सुरजीत ने बताया कि दो माह पहले बच्चा हुआ. उसके जन्म के करीब 17 दिन बाद उसकी पत्नी चल बसी. सुरजीत को पत्नी के देहांत के बाद नवजात के लालन पालन की चिंता सताने लगी. इस बीच, कुछ लोगों ने नवजात को सरकारी अस्पताल के पालना गृह में छोड़ने की सलाह दी. उसे समझाया कि वहां अच्छी परवरिश होगी. इस सलाह को मानते हुए सुरजीत शनिवार देर रात नवजात को लेकर लादड़िया से चूरू आया. रात करीब 12 बजे नवजात को चूरू के राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल के पालना गृह में छोड़ दिया.

दो माह के बच्चे को पालनाघर में छोड़ा (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: पालना गृह में मिला एक दिन का मासूम, स्वस्थ होने पर शिशु गृह में मिलेगा प्रवेश - NEWBORN BOY

सुरजीत ने बताया कि पालना गृह में नवजात को छोड़ने के साथ ही सेंसर अलार्म बजने लगा. लेबर रूम से स्टाफ दौड़कर पहुंचा और नवजात को अंदर ले गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया. करीब दो माह एक दिन के इस बच्चे का वजन चार किलो है. प्राथमिक जांच में सामान्य पाए जाने पर चिकित्स्कों ने एहतियातन उसे अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती कर लिया. चाइल्ड हेल्पलाइन और स्थानीय पुलिस को सूचना दी.

बहन के कहने पर पहुंचा अस्पताल: अस्पताल पहुंचे लादड़िया निवासी सुरजीत ने बताया कि रविवार सुबह बहन ने नवजात को वापस लाने को कहा. इस पर सुरजीत बच्चे को लेने अस्पताल पहुंच गया, लेकिन अस्पताल प्रसाशन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया व बच्चे को लौटाने से मना कर दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

नवजात को पालना गृह में छोड़ाCHANGE OF HEART IN 24 HOURSBABY IS COMPLETELY HEALTHYCHILD MOTHER HAS PASSED AWAYABANDONED NEWBORN IN CRADLE HOME

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हाथी गांव में अनूठा फैशन शो, 'चंदा' पहनेगी 62 किलो के शाही गहने, बन ठन कर रैंप वॉक करेगी 'मारुति'

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

डायबिटीज मरीज अपने डाइट में इन चार फलों को जरूर करें शामिल, जानें कारण

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.