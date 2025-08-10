चूरू: पत्नी की मौत के बाद परवरिश की चिंता में एक पिता अपने नवजात बच्चे को सरकारी अस्पताल के पालना गृह में छोड़कर घर आ गया. बच्चा घर पर नहीं मिलने पर बहन के पूछने पर पिता को गलती का अहसास हुआ और 24 घंटे में ही बच्चे को लेने पालना घर पहुंच गया. हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते नवजात को लौटाने से इनकार कर दिया.

जिले के लादड़िया निवासी सुरजीत ने बताया कि दो माह पहले बच्चा हुआ. उसके जन्म के करीब 17 दिन बाद उसकी पत्नी चल बसी. सुरजीत को पत्नी के देहांत के बाद नवजात के लालन पालन की चिंता सताने लगी. इस बीच, कुछ लोगों ने नवजात को सरकारी अस्पताल के पालना गृह में छोड़ने की सलाह दी. उसे समझाया कि वहां अच्छी परवरिश होगी. इस सलाह को मानते हुए सुरजीत शनिवार देर रात नवजात को लेकर लादड़िया से चूरू आया. रात करीब 12 बजे नवजात को चूरू के राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल के पालना गृह में छोड़ दिया.

दो माह के बच्चे को पालनाघर में छोड़ा (ETV Bharat Churu)

सुरजीत ने बताया कि पालना गृह में नवजात को छोड़ने के साथ ही सेंसर अलार्म बजने लगा. लेबर रूम से स्टाफ दौड़कर पहुंचा और नवजात को अंदर ले गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया. करीब दो माह एक दिन के इस बच्चे का वजन चार किलो है. प्राथमिक जांच में सामान्य पाए जाने पर चिकित्स्कों ने एहतियातन उसे अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती कर लिया. चाइल्ड हेल्पलाइन और स्थानीय पुलिस को सूचना दी.

बहन के कहने पर पहुंचा अस्पताल: अस्पताल पहुंचे लादड़िया निवासी सुरजीत ने बताया कि रविवार सुबह बहन ने नवजात को वापस लाने को कहा. इस पर सुरजीत बच्चे को लेने अस्पताल पहुंच गया, लेकिन अस्पताल प्रसाशन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया व बच्चे को लौटाने से मना कर दिया.