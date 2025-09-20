ETV Bharat / state

अवैध संबंध छुपाने के लिए पति ने पत्नी को उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अवैध संबंध छुपाने के लिए पति ने पत्नी की हत्या की थी. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पति को आजीवन कारावास
पति को आजीवन कारावास (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 1:39 PM IST

चूरू : जिले की डीजे कोर्ट ने साल 2022 के हत्या के मामले में शनिवार को आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सलीम खान ने बताया कि साल 2022 में शहर की बादशाह कॉलोनी निवासी शाहिन की उसके पति आदिल ने चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जिसका मामला मृतका के चाचा ने 3 अगस्त को चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज करवाया था. कोर्ट ने 35 वर्षीय आरोपी आदिल को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है

आरोपी का चल रहा था दूसरी महिला से अफेयर : कोतवाली थाना में मृतका के चाचा नें मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी भतीजी शाहीन ने साल 2015 में चूरू के आदिल से लव मैरिज की थी. शादी के बाद से आदिल उसकी भतीजी को परेशान करता था, लेकिन आपसी समझाइश के बाद मामला सुलझा दिया था. कुछ समय बाद फिर वही स्थिति बन गई.

इसे भी पढ़ें. महज साढ़े चार महीने में आया बड़ा फैसला, दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

उन्होंने बताया कि इसी बीच आदिल का किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा था. आदिल के अफेयर का पता उसकी पत्नी शाहीन को लग गया था. अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए आदिल ने दो और तीन अगस्त की मध्य रात्रि शाहीन की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी. इस मामले में 3 साल बाद कोर्ट का आदेश आया है. आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

