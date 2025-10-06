ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में चूरू और बीकानेर की टीमों ने जीता खिताब

राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के 17 वर्ष वर्ग में बीकानेर ने और 19 वर्ष वर्ग में चूरू ने खिताब जीता.

Girl Child Kabaddi Competition
विजेताओं को पुरस्कार देते ​अतिथि (ETV Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 6:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के आकोदा स्थित शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयु वर्ग बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का सोमवार शाम समापन हो गया. लगभग एक सप्ताह तक चले इस वृहद आयोजन में खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया.

प्रतियोगिता के परिणाम उत्साहजनक रहे. 17 वर्ष आयु वर्ग में बीकानेर की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए प्रथम स्थान का खिताब अपने नाम किया, जबकि चूरू जिले की राजगढ़ एकेडमी दूसरे और बाड़मेर तीसरे स्थान पर रही. वहीं, 19 वर्ष आयु वर्ग के मुकाबलों में एक बार फिर चूरू जिले की राजगढ़ कबड्डी एकेडमी विजेता बनी, सीकर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और जयपुर की टीम तीसरे स्थान पर रही.

पढ़ें: पंचायत- निकाय चुनाव में भाजपा खेलों को बनाएगी आधार, प्रदेश भर में होगी सांसद खेल प्रतियोगिता

शिक्षा के साथ खेल जरूरी: समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा के साथ खेलों का संतुलन व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है. उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ी खेल के माध्यम से न केवल प्रदेश, बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं.

भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन संवर्धन विभाग के निदेशक डॉ. सोहन चौधरी ने आयोजन समिति की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि लगातार बरसात के बावजूद प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराना सराहनीय है. उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों खेलों के प्रोत्साहन के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं, जिसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के रूप में दिख रहा है. प्रतियोगिता के संयोजक उगमाराम ने बताया कि इस आयोजन में दोनों वर्गों में 80 से अधिक टीमों के 1000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHURU AND BIKANER WON MATCHराजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरीSTATE LEVEL SPORTS COMPETITIONGIRL CHILD KABADDI COMPETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.