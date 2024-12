ETV Bharat / state

"वी विश यू ए मैरी क्रिसमस" सॉन्ग सुना आपने, वीडियो और लिरिक्स के साथ सीखिए कैसे गाना है ये पूरा गीत - MERRY CHRISTMAS 2024

By ETV Bharat Haryana Team

We Wish You A Merry Christmas Lyrics : क्रिसमस का त्यौहार आने को है. ऐसे में बच्चे हो या बड़े, एक गाना खूब गाया और सुना जाता है और वो है "वी विश यू ए मैरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर". अब आप भी क्रिसमस के मौके पर इस ख़ूबसूरत गीत को वीडियो देखते हुए लिरिक्स के साथ अच्छे से गाना सीख सकते हैं.

25 दिसंबर को क्रिसमस : हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है. क्रिसमस के मौके पर एक तरफ जहां चर्च में प्रेयर की जाती है और पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिसमस के मौके पर पार्टियां भी की जाती है, लज़ीज़ पकवान बनाए जाते हैं, केक काटे जाते हैं और लोग नाचते-गाते खूब एन्जॉय भी करते हैं. वहीं स्कूलों में क्रिसमस के मौके पर ख़ास प्रोग्राम भी होते हैं जिनमें क्रिसमस के गीत गाए जाते हैं.

क्रिसमस के गीत : क्रिसमस के गीत पारंपरिक तौर पर अंग्रेज़ी में होते हैं जिनके शुरुआती बोल तो आपको याद होते हैं लेकिन बाकी के बोल आप भूल जाते हैं या आपको याद नहीं रहते हैं. ऐसा ही एक गीत है "वी विश यू ए मैरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर" जो काफी ज्यादा पॉपुलर है लेकिन इसकी शुरुआती लाइन के अलावा बाकी लाइन्स सभी को अकसर याद नहीं रहती. ऐसे में हम आपको इस सॉन्ग के पूरे लिरिक्स लिखकर दे रहे हैं जिसे आप वीडियो देखते हुए सीख सकते हैं और क्रिसमस पर अच्छे से गा सकते हैं.

"वी विश यू ए मैरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर" के हिंदी लिरिक्स :

वी विश यू ए मैरी क्रिसमस...

वी विश यू ए मैरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर...

गुड टाइडिंग्स वी ब्रिंग टू यू एंड योर किन...

वी विश यू ए मैरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर...

ओह ब्रिंग अस सम फिग्गी पुडिंग...

ओह ब्रिंग अस सम फिग्गी पुडिंग...

ओह ब्रिंग अस सम फिग्गी पुडिंग...

एंड ब्रिंग इट राइट हियर...

गुड टाइडिंग्स वी ब्रिंग टू यू एंड योर किन...

वी विश यू ए मैरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर...

वी वोन्ट गो अनटिल वी गेट सम...

वी वोन्ट गो अनटिल वी गेट सम...